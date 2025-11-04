दुनिया देखेगी भारतीय लोकतंत्र की ताकत, फ्रांस सहित कई देशों से आए प्रतिनिधि देखेंगे बिहार विधानसभा चुनाव

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। लोकतंत्र की जननी रही बिहार के इस बार के विधानसभा चुनाव को दुनिया के कई प्रमुख लोकत्रांतिक देशों के चुनाव प्रबंधन संस्थानों से जुड़े प्रतिनिधि भी देखेंगे। इनमें फ्रांस, इंडोनेशिया सहित सात देशों के 14 प्रतिनिधियों ने दिल्ली पहुंच चुके है। जो पांच और छह नवंबर को बिहार पहुंचे।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

जहां वह पहले चरण की 121 सीटों पर होने ईवीएम के वितरण व मतदान केंद्रों पर जाकर मतदान को देखेंगे। इस बीच दिल्ली पहुंचे सात देशों के इन प्रतिनिधियों से चुनाव आयोग से मंगलावर को मुलाकात की है, साथ ही चुनाव से जुड़ी प्रक्रिया को समझा है।

इन देशों के लोग देखेंगे बिहार की चुनावी प्रक्रिया आयोग के मुताबिक, जिन प्रमुख देशों के चुनाव प्रबंधन संस्थानों से जुड़े प्रतिनिधि बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण की मतदान प्रक्रिया और मतदान को देखने जा रहे है, उनमें फ्रांस, इंडोनेशिया, दक्षिण अफ्रीका, बेल्जियम, फिलीपींस, थाइलैंड व कोलंबिया शामिल है।

लोकसभा चुनाव देखने भी आए थे कई देशों के प्रतिनिधि आयोग के मुताबिक इन देशों के चुनाव प्रबंधन संस्थानों से जुड़े ये प्रतिनिधि इंटरनेशनल इलेक्शन विजिटर्स प्रोग्राम (आइइवीपी) के तहत दिए गए आमंत्रण पर आए है। इससे पहले लोकसभा चुनाव में ही ऐसे विदेशी प्रतिनिधि आते रहे है।