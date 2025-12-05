बेंगलुरु में अंतरराज्यीय लाल चंदन तस्करी का भंडाफोड़, 1.75 करोड़ रुपये का माल जब्त; 5 गिरफ्तार

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। बेंगलुरु शहर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 1.75 करोड़ रुपये कीमत का लाल चंदन जब्त किया है। यह कार्रवाई दो अलग-अलग मामलों में की गई, जो अंतरराज्यीय तस्करी से जुड़े हुए थे। पुलिस ने इस मामले में पांच लोगों को गिरफ्तार किया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

पुलिस के मुताबिक, उन्हें गुप्त सूचना मिली थी कि लाल चंदन लेकर जा रहे वाहन शहर में प्रवेश करने वाले हैं। इसके बाद पुलिस टीमों ने अलग-अलग जगहों पर घेराबंदी की। वाहनों को हुलीमावु और आरटी नगर थाने की सीमाओं में रोका गया, जब वे आंध्र प्रदेश से शहर की ओर आ रहे थे।

कितनी थी कीमत ? शहर के पुलिस आयुक्त सीमंथ कुमार सिंह ने गुरुवार को बताया कि जब्त की गई लकड़ी की कुल कीमत 1.75 करोड़ रुपये है। दोनों मामलों में लाल चंदन की खेप आंध्र प्रदेश से लाई जा रही थी।