बेंगलुरु में अंतरराज्यीय लाल चंदन तस्करी का भंडाफोड़, 1.75 करोड़ रुपये का माल जब्त; 5 गिरफ्तार
बेंगलुरु पुलिस ने अंतरराज्यीय तस्करी के दो मामलों में 1.75 करोड़ रुपये का लाल चंदन जब्त किया है। पुलिस ने पांच लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस को सूच ...और पढ़ें
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। बेंगलुरु शहर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 1.75 करोड़ रुपये कीमत का लाल चंदन जब्त किया है। यह कार्रवाई दो अलग-अलग मामलों में की गई, जो अंतरराज्यीय तस्करी से जुड़े हुए थे। पुलिस ने इस मामले में पांच लोगों को गिरफ्तार किया है।
पुलिस के मुताबिक, उन्हें गुप्त सूचना मिली थी कि लाल चंदन लेकर जा रहे वाहन शहर में प्रवेश करने वाले हैं। इसके बाद पुलिस टीमों ने अलग-अलग जगहों पर घेराबंदी की। वाहनों को हुलीमावु और आरटी नगर थाने की सीमाओं में रोका गया, जब वे आंध्र प्रदेश से शहर की ओर आ रहे थे।
कितनी थी कीमत?
शहर के पुलिस आयुक्त सीमंथ कुमार सिंह ने गुरुवार को बताया कि जब्त की गई लकड़ी की कुल कीमत 1.75 करोड़ रुपये है। दोनों मामलों में लाल चंदन की खेप आंध्र प्रदेश से लाई जा रही थी।
एक मामले में उसका गंतव्य तमिलनाडु था, जबकि दूसरे मामले में माल बेंगलुरु लाया जा रहा था। तस्करी में इस्तेमाल चार वाहनों को भी पुलिस ने जब्त कर लिया है। पुलिस का कहना है कि पूछताछ के बाद और लोगों की गिरफ्तारी भी हो सकती है।
