INS सह्याद्रि की मलेशिया यात्रा, भारत-मलेशिया संबंधों को मिली मजबूती

भारतीय नौसेना के स्वदेश निर्मित गाइडेड मिसाइल स्टेल्थ फ्रिगेट आइएनएस सह्याद्रि ने दक्षिण चीन सागर और हिंद-प्रशांत क्षेत्र में केमामन बंदरगाह पर प्रवास किया। इस यात्रा से भारत और मलेशिया के बीच संपर्क और बेहतर हुआ। आइएनएस सह्याद्रि के बंदरगाह पहुंचने पर भारतीय और मलेशियाई नौसेना के कर्मियों के बीच कई मुद्दों पर चर्चा हुई।

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। भारत के स्वदेश निर्मित गाइडेड मिसाइल स्टेल्थ फ्रिगेट आइएनएस सह्याद्रि ने दक्षिण चीन सागर और हिंद-प्रशांत क्षेत्र में पूर्वी बेड़े की परिचालन तैनाती के एक भाग के रूप में 2-5 अक्टूबर तक केमामन बंदरगाह पर प्रवास किया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इस यात्रा ने भारत और मलेशिया के बीच बेहतर संपर्क का अवसर प्रदान किया। भारतीय नौसेना के प्रवक्ता ने रविवार को बताया कि कमां¨डग आफिसर ने कुआंतन नौसेना बेस के मुख्यालय, नौसेना क्षेत्र 1 के उप कमांडर, प्रथम एडमिरल अब्द हलीम बिन कमरुद्दीन से मुलाकात की।

भारतीय नौसेना और मलेशियाई नौसेना के बीच मुलाकात आइएनएस सह्याद्रि के बंदरगाह पर पहुंचने पर भारतीय नौसेना और रायल मलेशियाई नौसेना के कर्मियों के बीच मुलाकातें हुईं, जहां उन्होंने आपसी हितों के मुद्दों पर चर्चा की। उन्होंने एक मैत्रीपूर्ण फुटबाल मैच में भाग लिया और आइएनएस सह्याद्रि ने केमामन में एक योग सत्र और एक चैरिटी कार्यक्रम भी आयोजित किया।