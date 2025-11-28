Language
    इस साल होगी अमेरिका के साथ शुरुआती स्तर की ट्रेड डील, भारतीय एक्सपोर्टर्स को होगा फायदा

    By Prince Gourh Edited By: Prince Gourh
    Updated: Fri, 28 Nov 2025 09:48 PM (IST)

    वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने कहा कि भारत को उम्मीद है कि इस साल अमेरिका के साथ शुरुआती स्तर का व्यापार समझौता हो जाएगा, जिससे भारतीय निर्यातकों को लाभ होगा और टैरिफ के मुद्दे सुलझेंगे। उन्होंने फिक्की की बैठक में कहा कि सरकार इस साल समझौते को लेकर आशावादी है, लेकिन दोनों देशों की सहमति जरूरी है।

    Hero Image

    अमेरिका के साथ शुरुआती स्तर का व्यापार समझौता इस साल हो जाएगा (फाइल फोटो)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने शुक्रवार को कहा कि भारत को उम्मीद है कि इस साल अमेरिका के साथ शुरुआती स्तर का व्यापार समझौता हो जाएगा और इससे भारतीय निर्यातकों को फायदा होगा।

    इससे टैरिफ का मुद्दा भी काफी कुछ सुलझ जाएगा। अग्रवाल ने कहा कि दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार समझौते में समय लगेगा, इसलिए भारत अमेरिका के साथ एक शुरुआती स्तर की ट्रेड डील पर बातचीत कर रहा है। ये दोनों बातचीत अलग-अलग चल रही हैं, लेकिन यह एक-दूसरे को आगे बढ़ाएंगी।

    राजनीतिक फैसला लेने की है जरूरत

    सबसे पहले शुरुआती स्तर की ट्रेड डील होगी, जो पारस्परिक टैरिफ विवाद को सुलझाने का काम करेगी। फिक्की की सालाना आम बैठक के दौरान एक पैनल चर्चा में अग्रवाल ने कहा कि चीजें उस स्थिति में पहुंच गई हैं, जहां कम समय में बहुत कुछ हासिल किया जा सकता है।

    अब बातचीत करने के लिए ज्यादा कुछ नहीं है। बहुत कम दिक्कतें हैं और एक राजनीतिक फैसला लेने की जरूरत है। इस दौरान जब उनसे पूछा गया कि क्या शुरुआती स्तर का व्यापार समझौता 2025 में हो जाएगा तो उन्होंने कहा कि सरकार इसकी उम्मीद कर रही है।

    कैसे होगी ट्रेड डील?

    अग्रवाल ने कहा, हम बहुत आशावादी हैं। हमें बहुत उम्मीद है कि हम इस कैलेंडर वर्ष के अंदर किसी न किसी नतीजे पर पहुंच जाएंगे, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि किसी भी ट्रेड बातचीत में अगर दोनों साझीदारों में से एक किसी एक के मन में कोई भ्रम है तो ट्रेड डील निर्धारित समयसीमा में होना मुश्किल होता है।

