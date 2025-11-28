इस साल होगी अमेरिका के साथ शुरुआती स्तर की ट्रेड डील, भारतीय एक्सपोर्टर्स को होगा फायदा

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने शुक्रवार को कहा कि भारत को उम्मीद है कि इस साल अमेरिका के साथ शुरुआती स्तर का व्यापार समझौता हो जाएगा और इससे भारतीय निर्यातकों को फायदा होगा। इससे टैरिफ का मुद्दा भी काफी कुछ सुलझ जाएगा। अग्रवाल ने कहा कि दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार समझौते में समय लगेगा, इसलिए भारत अमेरिका के साथ एक शुरुआती स्तर की ट्रेड डील पर बातचीत कर रहा है। ये दोनों बातचीत अलग-अलग चल रही हैं, लेकिन यह एक-दूसरे को आगे बढ़ाएंगी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

राजनीतिक फैसला लेने की है जरूरत सबसे पहले शुरुआती स्तर की ट्रेड डील होगी, जो पारस्परिक टैरिफ विवाद को सुलझाने का काम करेगी। फिक्की की सालाना आम बैठक के दौरान एक पैनल चर्चा में अग्रवाल ने कहा कि चीजें उस स्थिति में पहुंच गई हैं, जहां कम समय में बहुत कुछ हासिल किया जा सकता है।

अब बातचीत करने के लिए ज्यादा कुछ नहीं है। बहुत कम दिक्कतें हैं और एक राजनीतिक फैसला लेने की जरूरत है। इस दौरान जब उनसे पूछा गया कि क्या शुरुआती स्तर का व्यापार समझौता 2025 में हो जाएगा तो उन्होंने कहा कि सरकार इसकी उम्मीद कर रही है।