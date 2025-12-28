संघ की अलकायदा से तुलना पर भड़के RSS नेता इंद्रेश कुमार, कांग्रेस पर लगाया दिवालियापन का आरोप

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तुलना आतंकी संगठन अलकायदा से करने वाली टिप्पणियों ने विवाद खड़ा कर दिया है। संघ के नेता इंद्रेश कुमार ने इन टिप्पणियों का जवाब देते हुए कहा कि कई राजनेताओं ने समय-समय पर संघ के अनुशासन, देशभक्ति और राष्ट्र निर्माण में योगदान के लिए प्रशंसा की है।

उन्होंने कहा कि संघ की प्रशंसा ने कांग्रेस में असहजता और हलचल पैदा कर दी है। इंद्रेश कुमार ने रविवार को कहा कि जब व्यक्ति, संस्थाएं और उनके नेता लगातार हार का सामना करते हैं, तो उनकी निराशा स्पष्ट हो जाती है। इसलिए, कुछ नेताओं ने संघ की अनुशासन, देशभक्ति और राष्ट्र निर्माण में कार्य के लिए प्रशंसा की। इससे कांग्रेस पार्टी में हलचल मच गई और यह विभाजित प्रतीत होती है।

मणिकम टैगोर की संघ की आतंकी संगठनों से तुलना का उल्लेख करते हुए इंद्रेश कुमार ने कहा कि ऐसी टिप्पणियां 'बौद्धिक और मानसिक दिवालियापन को दर्शाती हैं। उन्होंने कहा कि इस संदर्भ में एक प्रमुख सांसद ने संघ की तुलना अलकायदा से करके अपनी मानसिकता को उजागर किया है।