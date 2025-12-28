संघ की अलकायदा से तुलना पर भड़के RSS नेता इंद्रेश कुमार, कांग्रेस पर लगाया दिवालियापन का आरोप
कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर द्वारा आरएसएस की तुलना अलकायदा से करने पर आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने इसे कांग्रेस का 'बौ ...और पढ़ें
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तुलना आतंकी संगठन अलकायदा से करने वाली टिप्पणियों ने विवाद खड़ा कर दिया है। संघ के नेता इंद्रेश कुमार ने इन टिप्पणियों का जवाब देते हुए कहा कि कई राजनेताओं ने समय-समय पर संघ के अनुशासन, देशभक्ति और राष्ट्र निर्माण में योगदान के लिए प्रशंसा की है।
उन्होंने कहा कि संघ की प्रशंसा ने कांग्रेस में असहजता और हलचल पैदा कर दी है। इंद्रेश कुमार ने रविवार को कहा कि जब व्यक्ति, संस्थाएं और उनके नेता लगातार हार का सामना करते हैं, तो उनकी निराशा स्पष्ट हो जाती है। इसलिए, कुछ नेताओं ने संघ की अनुशासन, देशभक्ति और राष्ट्र निर्माण में कार्य के लिए प्रशंसा की। इससे कांग्रेस पार्टी में हलचल मच गई और यह विभाजित प्रतीत होती है।
मणिकम टैगोर की संघ की आतंकी संगठनों से तुलना का उल्लेख करते हुए इंद्रेश कुमार ने कहा कि ऐसी टिप्पणियां 'बौद्धिक और मानसिक दिवालियापन को दर्शाती हैं। उन्होंने कहा कि इस संदर्भ में एक प्रमुख सांसद ने संघ की तुलना अलकायदा से करके अपनी मानसिकता को उजागर किया है।
यह कांग्रेस नेतृत्व और उसके सदस्यों के बौद्धिक और मानसिक दिवालियापन को दर्शाता है। संघ के नेता ने कहा कि संगठन अपने शताब्दी वर्ष का जश्न मनाते हुए सामाजिक सद्भाव और राष्ट्र निर्माण के लिए पहलों का संचालन कर रहा है, जबकि उन्होंने आरोप लगाया कि बार-बार राजनीतिक असफलताओं ने कांग्रेस में 'निराशा' पैदा की है। (समाचार एजेंसी एएनआई के इनपुट के साथ)
