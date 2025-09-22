MP News: इंदौर में बड़ा हादसा, झंडाचौक में पांच मंजिला बिल्डिंग धंसी; कई लोग दबे

मध्यप्रदेश के इंदौर में बड़ा हादसा हुआ है। शहर के रानीपुरा क्षेत्र में पांच मंजिला बिल्डिग के धंसने की सूचना सामना आई है। इस हादसे में कई लोगों के दबे होने की आशंका है। इस हादसे के बाद स्थानीय लोगों ने राहत व बचाव का कार्य शुरू कर दिया है।

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। जवाहर मार्ग झंडा चौक के समीप दौलतगंज में सोमवार रात 9 बजे दो मंजिला इमाइत भरभरा कर गिर गई। घटना के बाद क्षेत्र में हड़कप मच गया। आसपास के लोग मदद के लिए पहुंच लेकिन मलबे को हटाने का कोई इंतजाम नहीं था।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

नगर निगम की रिमूवल टीम व पुलिस प्रशासन की टीम मौके पर पहुंचे। तीन जेसीबी के माध्यम से रात 10.30 बजे तक छह घायलों को मलबे से निकाला जा चुका था। जानकारों के मुताबिक इस इमारत में छह परिवारों के रहने की सूचना है। घायलों को एमवाय अस्पताल पहुंचाया गया।