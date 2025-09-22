Language
    पालघर रेलवे स्टेशन हत्याकांड: ‘दाढ़ी वाले को दो बार गोली मारी’, मुंबई अदालत में गवाह का खुलासा; सुनाई खौफनाक दास्तान

    By Digital Desk Edited By: Prince Gourh
    Updated: Mon, 22 Sep 2025 10:00 PM (IST)

    जुलाई 2023 में एक आरपीएफ कांस्टेबल ने चलती ट्रेन में चार लोगों की हत्या कर दी थी। एक गवाह ने मुंबई की अदालत को बताया कि उसने आरोपी को दाढ़ी वाले व्यक्ति को गोली मारते देखा। गवाह ने अपनी आँखों के सामने हुए हमले का विवरण दिया। आरोपी चेतनसिंह चौधरी पर अपने वरिष्ठ सहयोगी और तीन यात्रियों की हत्या का आरोप है।

    मुंबई अदालत में गवाह का खुलासा (फाइल फोटो)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। यह घटना जुलाई, 2023 की है जब रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) के एक कांस्टेबल ने कथित तौर पर चलती ट्रेन में चार लोगों की हत्या कर दी थी। इस दुखद घटना की एक गवाह ने सोमवार को मुंबई की एक अदालत को बताया कि उसने देखा कि कैसे आरोपित ने एक 'दाढ़ी वाले' व्यक्ति को दो बार गोली मारी और इसके बाद वह खून से लथपथ नीचे पड़ा था।

    घटना वाले दिन गवाह अपनी दोस्त के साथ यात्रा कर रही थी। अपनी आंखों के सामने हुए इस जानलेवा हमले का विवरण उसने अदालत को बताया। आरपीएफ के पूर्व कांस्टेबल चेतनसिंह चौधरी पर 31 जुलाई, 2023 को महाराष्ट्र के पालघर रेलवे स्टेशन के पास जयपुर-मुंबई सेंट्रल सुपरफास्ट एक्सप्रेस में अपने वरिष्ठ सहयोगी सहायक उप-निरीक्षक टीका राम मीणा और तीन यात्रियों की गोली मारकर हत्या करने का आरोप है।

    किया गया गिरफ्तार

    कुछ समय बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया और तब से वह जेल में है। उसे सेवा से बर्खास्त भी कर दिया गया था। बोरीवली अदालत में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश वाईबी पठान के समक्ष गवाही देते हुए गवाह ने कहा कि वह सुबह लगभग 5.30 बजे उठी और उसने एक व्यक्ति को पेंट्री कार से बाहर भागते देखा और उसके पीछे आरोपित आरपीएफ कांस्टेबल था। ''मैंने आरपीएफ वाले (चौधरी) से पूछा कि क्या कुछ हुआ है। वह बस मुझे गुस्से से घूरता रहा, और मैं चुपचाप अपनी सीट पर बैठ गई।'