    भगवान के घर में भी चोरी! इंदौर में युवक ने दान पात्र तोड़कर उड़ाए पैसे; वीडियो वायरल

    By Sakshi Pandey Edited By: Sakshi Pandey
    Updated: Wed, 05 Nov 2025 12:49 PM (IST)

    Indore News: मध्य प्रदेश के इंदौर में एक व्यक्ति ने मंदिर के दान पात्र से पैसे चुराए। यह घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी राजीव चौहान को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी ने पुलिस के सामने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। आरोपी का चोरी का पिछला रिकॉर्ड भी है। स्थानीय लोग इस घटना से सदमे में हैं।

    मंदिर से पैसे चुराता आरोपी युवक। फाइल फोटो

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। मध्य प्रदेश के इंदौर से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। मंदिर में श्रद्धालु बनकर पहुंचे एक व्यक्ति ने दान पात्र से पैसे चुरा लिए और गायब हो गया। इस घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर सामने आया है। मामला सामने आने के बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है।

    यह मामला इंदौर के सायाजी चौक स्थित एक शिव मंदिर का है। आरोपी व्यक्ति को पैसे चुराते हुए कैमरे में साफ देखा जा सकता है। घटना के दौरान आरोपी इस बात से अंजान था कि मंदिर में सीसीटीवी कैमरे लगे हैं।

    CCTV में कैद हुआ वीडियो

    दान पात्र से पैसा चोरी होने के कुछ समय बाद जब स्थानीय निवासी मंदिर में पहुंचे, तो उनके होश उड़ गए। दान पात्र बिल्कुल खाली पड़ा था। वहीं, जब मंदिर में लगा सीसीटीवी कैमरा चेक किया गया, तो मामला सामने आ गया। इसकी शिकायत पुलिस से की गई, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया।

    विजयनगर पुलिस के अनुसार, आरोपी की पहचान राजीव चौहान के रूप में हुई है। वो मेघदूत नगर का रहने वाला है। मंदिर में पहुंचकर उसने दान पात्र को तोड़ा और कैश लेकर फरार हो गया।

    पुलिस ने बताया

    शाम को जब भामोरी के रहने वाले गणेश कलदाते मौके पर पहुंचे, तो उन्होंने देखा कि दान पात्र टूटा पड़ा था। सीसीटीवी कैमरा चेक करने पर पूरा मामला साफ हो गया।

    पुलिस ने किया गिरफ्तार

    गणेश ने तुरंत पुलिस को फोन करके मामले की जानकारी दी। पुलिस ने फुटेज के आधार पर आरोपी की तलाश कर ली। वहीं, पूछताछ में उसने मंदिर से पैसे चुराने की बात कबूल की है। राजीव पर पहले भी कई बार चोरी के आरोप लगे हैं। इस घटना के बाद स्थानीय लोग भी सदमे में है।

