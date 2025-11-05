भगवान के घर में भी चोरी! इंदौर में युवक ने दान पात्र तोड़कर उड़ाए पैसे; वीडियो वायरल
Indore News: मध्य प्रदेश के इंदौर में एक व्यक्ति ने मंदिर के दान पात्र से पैसे चुराए। यह घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी राजीव चौहान को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी ने पुलिस के सामने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। आरोपी का चोरी का पिछला रिकॉर्ड भी है। स्थानीय लोग इस घटना से सदमे में हैं।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। मध्य प्रदेश के इंदौर से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। मंदिर में श्रद्धालु बनकर पहुंचे एक व्यक्ति ने दान पात्र से पैसे चुरा लिए और गायब हो गया। इस घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर सामने आया है। मामला सामने आने के बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है।
यह मामला इंदौर के सायाजी चौक स्थित एक शिव मंदिर का है। आरोपी व्यक्ति को पैसे चुराते हुए कैमरे में साफ देखा जा सकता है। घटना के दौरान आरोपी इस बात से अंजान था कि मंदिर में सीसीटीवी कैमरे लगे हैं।
CCTV में कैद हुआ वीडियो
दान पात्र से पैसा चोरी होने के कुछ समय बाद जब स्थानीय निवासी मंदिर में पहुंचे, तो उनके होश उड़ गए। दान पात्र बिल्कुल खाली पड़ा था। वहीं, जब मंदिर में लगा सीसीटीवी कैमरा चेक किया गया, तो मामला सामने आ गया। इसकी शिकायत पुलिस से की गई, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया।
विजयनगर पुलिस के अनुसार, आरोपी की पहचान राजीव चौहान के रूप में हुई है। वो मेघदूत नगर का रहने वाला है। मंदिर में पहुंचकर उसने दान पात्र को तोड़ा और कैश लेकर फरार हो गया।
पुलिस ने बताया
शाम को जब भामोरी के रहने वाले गणेश कलदाते मौके पर पहुंचे, तो उन्होंने देखा कि दान पात्र टूटा पड़ा था। सीसीटीवी कैमरा चेक करने पर पूरा मामला साफ हो गया।
Indore: विजयनगर पुलिस ने एक चोर को पकड़ा है। आरोपित ने मंदिर की दानपेटी से दान राशि चुराई थी। पुलिस के अनुसार आरोपित का नाम गणेश कालदाते निवासी रामनगर भमोरी है। वह मेघदूत नगर स्थित शिव मंदिर में दर्शन करने गया और दानपेटी से रुपये चुरा लिए।#Indore #MadhyaPradesh pic.twitter.com/DQiJH9tgl0— Sakshi (@sakkshiofficial) November 5, 2025
पुलिस ने किया गिरफ्तार
गणेश ने तुरंत पुलिस को फोन करके मामले की जानकारी दी। पुलिस ने फुटेज के आधार पर आरोपी की तलाश कर ली। वहीं, पूछताछ में उसने मंदिर से पैसे चुराने की बात कबूल की है। राजीव पर पहले भी कई बार चोरी के आरोप लगे हैं। इस घटना के बाद स्थानीय लोग भी सदमे में है।
