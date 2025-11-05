भगवान के घर में भी चोरी! इंदौर में युवक ने दान पात्र तोड़कर उड़ाए पैसे; वीडियो वायरल

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। मध्य प्रदेश के इंदौर से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। मंदिर में श्रद्धालु बनकर पहुंचे एक व्यक्ति ने दान पात्र से पैसे चुरा लिए और गायब हो गया। इस घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर सामने आया है। मामला सामने आने के बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है।

यह मामला इंदौर के सायाजी चौक स्थित एक शिव मंदिर का है। आरोपी व्यक्ति को पैसे चुराते हुए कैमरे में साफ देखा जा सकता है। घटना के दौरान आरोपी इस बात से अंजान था कि मंदिर में सीसीटीवी कैमरे लगे हैं।

CCTV में कैद हुआ वीडियो दान पात्र से पैसा चोरी होने के कुछ समय बाद जब स्थानीय निवासी मंदिर में पहुंचे, तो उनके होश उड़ गए। दान पात्र बिल्कुल खाली पड़ा था। वहीं, जब मंदिर में लगा सीसीटीवी कैमरा चेक किया गया, तो मामला सामने आ गया। इसकी शिकायत पुलिस से की गई, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया।