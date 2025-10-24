Language
    इंदौर: रिटायर डीईओ धर्मेंद्र सिंह भदौरिया पर कसा लोकायुक्त का शिकंजा, बेटी के लॉकर से लाखों को सोना जब्त

    By Deepak Gupta Edited By: Deepak Gupta
    Updated: Fri, 24 Oct 2025 07:00 PM (IST)

    इंदौर में लोकायुक्त पुलिस ने सेवानिवृत्त जिला शिक्षा अधिकारी धर्मेंद्र सिंह भदौरिया के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले में कार्रवाई की। उनकी बेटी के लॉकर से लाखों रुपये का सोना जब्त किया गया। लोकायुक्त को सूचना मिली थी कि भदौरिया ने अवैध रूप से संपत्ति अर्जित की है, जिसके बाद यह कार्रवाई की गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है और भदौरिया से पूछताछ जारी है।

    Hero Image

    लॉकर से लाखों का सोना जब्त।

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। रिटायर जिला आबकारी अधिकारी (डीईओ) धर्मेंद्र सिंह भदौरिया की संपत्ति बढ़ती जा रही है। शुक्रवार को उसकी बेटी अपूर्वा के बैंक लाकर से लाखों रुपये कीमती सोना बरामद किया गया। लोकायुक्त टीम सोने की कीमत का अंदाजा लगा रही है।

    धर्मेंद्र सिंह भदौरिया के कैलाश कुंज स्थित अपार्टमेंट पर सबसे पहले छापा मारा था। इसके बाद टीम ने पुलिस ने 80 लाख रुपये कीमती सोना बरामद किया।

    शुक्रवार को कैनरा बैंक (देवासनाका) का लॉकर खोला गया। यह लाकर धर्मेंद्र की बेटी अपूर्वा के नाम से है। इसमें टीम ने लाखों रुपये कीमती सोना निकला है। एक में धर्मेंद्र के बेटे सूर्यांश और उसकी पत्नी मिनी शुक्ला का लॉकर खोल रही है।

