    इंदौर: तीन मंजिला घर में भीषण आग, 11 साल के बच्चे की दम घुटने से मौत; कई घायल

    By Sakshi Pandey Edited By: Sakshi Pandey
    Updated: Sat, 18 Oct 2025 11:43 AM (IST)

    इंदौर में एक घर में आग लगने से 11 साल के बच्चे की दम घुटने से मौत हो गई, जबकि परिवार के 5 सदस्य घायल हो गए। आग घर में रखे फोम और स्पंज जैसी स्क्रैप सामग्री के कारण तेजी से फैली। घर में बाहर निकलने का एक ही रास्ता होने के कारण धुआं बाहर नहीं निकल सका, जिससे बच्चे की मौत हुई और अन्य लोग बेहोश हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

    इंदौर 3 मंजिला घर में लगी भीषण आग। प्रतीकात्मक तस्वीर

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। इंदौर के एक घर में आग लगने से 11 साल के बच्चे का दम घुट गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई।। परिवार के 5 लोग भी गंभीर रूप से घायल हैं। सभी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया है।

    मध्य प्रदेश के इंदौर में शनिवार की रात लगभग 2:15 बजे यह हादसा देखने को मिला। जूनी के SHO अनिल गुप्ता के अनुसार, 3 मंजिला घर में अचानक आग लग गई और कुछ ही समय में आग ने विकराल रूप धारण कर लिया।

    कैसे लगी आग?

    घटना की जानकारी देते हुए अनिल गुप्ता ने बताया, "घर के आगे के हिस्से में फोम और स्पंज समेत स्क्रैप सामग्री रखी थी और पिछले हिस्से में पूरा परिवार रहता था। इससे आग तेजी से पूरे घर में फैल गई और परिवार के लोग अंदर फंस गए।"

    अनिल गुप्ता के अनुसार,

    घर में बाहर निकलने और अंदर जाने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता था। ऐसे में आग लगने के बाद धुआं बाहर नहीं निकल सका और दम घुटने से 11 साल के बच्चे की मौत हो गई।

    धुएं से बेहोश हुए लोग

    अनिल गुप्ता ने बताया, "परिवार के 6 लोग धुएं के कारण बेहोश हो गए। हालांकि, आग की लपटों से कोई जख्मी नहीं हुआ। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। इस दौरान सभी घायलों को फौरन अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टर ने 11 साल के बच्चे को मृत घोषित कर दिया। बाकी लोगों का अभी इलाज चल रहा है।"

    घर के दूसरे फ्लोर पर एक और परिवार रहता था। बचाव दल ने पेड़ पर चढ़कर परिवार के सभी चार सदस्यों को बाहर निकाल लिया, जिससे वो सभी लोग सुरक्षित हैं।

    (समाचार एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ)

