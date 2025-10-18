इंदौर: तीन मंजिला घर में भीषण आग, 11 साल के बच्चे की दम घुटने से मौत; कई घायल

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। इंदौर के एक घर में आग लगने से 11 साल के बच्चे का दम घुट गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई।। परिवार के 5 लोग भी गंभीर रूप से घायल हैं। सभी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया है।

मध्य प्रदेश के इंदौर में शनिवार की रात लगभग 2:15 बजे यह हादसा देखने को मिला। जूनी के SHO अनिल गुप्ता के अनुसार, 3 मंजिला घर में अचानक आग लग गई और कुछ ही समय में आग ने विकराल रूप धारण कर लिया।

कैसे लगी आग? घटना की जानकारी देते हुए अनिल गुप्ता ने बताया, "घर के आगे के हिस्से में फोम और स्पंज समेत स्क्रैप सामग्री रखी थी और पिछले हिस्से में पूरा परिवार रहता था। इससे आग तेजी से पूरे घर में फैल गई और परिवार के लोग अंदर फंस गए।"