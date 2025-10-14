इंदौर में केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग ने मचाई तबाही, लाखों का नुकसान

100 से ज्यादा पानी के टैंकरों से बुझाई आग

आग के विकराल रूप का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इसे बुझाने के लिए 100 से ज्यादा पानी के टैंकर भेजे गए। पूरी रात की कड़ी मशक्कत के बाद आग सुबह पूरी तरह से बुझाई जा सकी। आग लगने का कारण अभी सामने नहीं आया है। हालांकि, इस हादसे में फैक्ट्री को काफी नुकसान पहुंचा है।

(समाचार एजेंसी पीटीआई और एएनआई के इनपुट के साथ)