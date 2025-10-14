इंदौर में केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग ने मचाई तबाही, लाखों का नुकसान
Indore Fire: इंदौर में एक चार मंजिला केमिकल फैक्ट्री में देर रात भीषण आग लग गई, जिससे फैक्ट्री का बड़ा हिस्सा जलकर खाक हो गया। रात 2:15 बजे लगी इस आग पर 100 से अधिक पानी के टैंकरों की मदद से कई घंटों की मशक्कत के बाद सुबह तक काबू पाया जा सका।
डिजिटल डेस्क, इंदौर। मध्य प्रदेश के इंदौर में एक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। आग इतनी भयानक थी कि चार मंजिला केमिकल फैक्ट्री का बड़ा हिस्सा जलकर खाक हो गया। यह आग बीती रात को लगी थी। हालांकि, इसमें किसी की जानमाल की हानि की सूचना नहीं है।
इंदौर महानगरपालिका के फायर ऑफिसर विनोद मिश्रा के अनुसार, इंदौर के सनवेर रोड पर स्थित केमिकल फैक्ट्री में आग की सूचना मिली थी। यह आग बीती रात को लगभग 2:15 बजे लगी थी।
फायर अधिकारी ने दी जानकारी
विनोद मिश्रा के अनुसार,
आग काफी भीषण थीं। आग की लपटें कुछ ही समय में पूरी फैक्ट्री में फैल गईं। इसपर काबू पाने के लिए दिपालपुर, बेतमा, पीथमपुर और सनवेर से फायर ब्रिगेड की टीमें बुलाई गईं। कई घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। इस घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है।
#WATCH | Madhya Pradesh | Massive fire breaks out at chemical plant in Indore; Operation to douse the fire underway pic.twitter.com/jGYnWxSR36— ANI (@ANI) October 14, 2025
100 से ज्यादा पानी के टैंकरों से बुझाई आग
आग के विकराल रूप का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इसे बुझाने के लिए 100 से ज्यादा पानी के टैंकर भेजे गए। पूरी रात की कड़ी मशक्कत के बाद आग सुबह पूरी तरह से बुझाई जा सकी। आग लगने का कारण अभी सामने नहीं आया है। हालांकि, इस हादसे में फैक्ट्री को काफी नुकसान पहुंचा है।
(समाचार एजेंसी पीटीआई और एएनआई के इनपुट के साथ)
