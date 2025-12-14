IndiGO चुकाएगा मनमानेपन की भारी कीमत, रकम जानकर उड़ जाएंगे होश 

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। भारत की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो की उड़ानों में सप्ताहभर से अधिक समय तक चले भारी व्यवधान के बाद अब यह एयरलाइन अपने मनमानेपन की कीमत 500 करोड़ से अधिक का मुआवजा देकर चुकाएगी। यह मुआवजा रिफंड से अलग होगा।

एयरलाइन ने पिछले सप्ताह अपनी 4,500 से अधिक उड़ानें रद की थीं जबकि सैकड़ों देरी से उड़ी थीं। इंडिगो की खराब पायलट रोस्टर प्लानिंग के चलते यह सारी अव्यवस्था हुई थी और इसमें हजारों यात्रियों को भारी परेशनी का सामना करना पड़ा था, वे घंटों एयरपोर्टों पर फंसे रहे थे। इसके बाद विमानन नियामक डीजीसीए ने शिकंजा कसते हुए उसकी शीतकालीन उड़ानों में 10 प्रतिशत की कटौती कर दी थी।

500 करोड़ का मुआवजा देगी एयरलाइन एयरलाइन ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि वह तीन से पांच दिसंबर के बीच फ्लाइट रद होने से ज्यादा परेशान हुए यात्रियों को मुआवजा देगी। जनवरी में ऐसे सभी प्रभावित ग्राहकों से संपर्क किया जाएगा ताकि मुआवजा दिया जा सके। हमारा अनुमान है कि कुल 500 करोड़ रुपये (55.19 मिलियन डालर) से ज्यादा का मुआवजा उन ग्राहकों को दिया जाएगा जिनकी फ्लाइट उड़ान से 24 घंटे के अंदर कैंसिल हुई या जो एयरपोर्ट पर कई घंटों फंसे रहे।

साथ ही एयरलाइन ने कहा कि हमने रिफंड प्रक्रिया को पारदर्शी और आसान बनाया है ताकि किसी तरह की परेशानी यात्रियों को न हो। बता दें कि दिल्ली हाई कोर्ट के निर्देश के बाद इंडिगो ने परेशान यात्रियों को 10,000-10,000 रुपये के वाउचर देने की भी घोषणा की थी। यात्री एक वर्ष के भीतर इस वाउचर से इंडिगो की किसी भी फ्लाइट में टिकट बुक करा सकते हैं। हाई कोर्ट ने इंडिगो को फ्लाइटें रद करने और यात्रियों को हुई असुविधा के लिए उन्हें हर्जाना देने का भी आदेश दिया था।