    IndiGO चुकाएगा मनमानेपन की भारी कीमत, रकम जानकर उड़ जाएंगे होश 

    By Digital Desk Edited By: Abhishek Pratap Singh
    Updated: Sun, 14 Dec 2025 07:00 AM (IST)

    इंडिगो एयरलाइन अपनी उड़ानों में हुई गड़बड़ी के कारण 500 करोड़ रुपये से अधिक का मुआवजा देगी। यह मुआवजा उन यात्रियों को दिया जाएगा जिनकी उड़ानें रद्द हु ...और पढ़ें

    इंडिगो को चुकानी होगी भारी रकम। (फाइल फोटो)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। भारत की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो की उड़ानों में सप्ताहभर से अधिक समय तक चले भारी व्यवधान के बाद अब यह एयरलाइन अपने मनमानेपन की कीमत 500 करोड़ से अधिक का मुआवजा देकर चुकाएगी। यह मुआवजा रिफंड से अलग होगा।

    एयरलाइन ने पिछले सप्ताह अपनी 4,500 से अधिक उड़ानें रद की थीं जबकि सैकड़ों देरी से उड़ी थीं। इंडिगो की खराब पायलट रोस्टर प्लानिंग के चलते यह सारी अव्यवस्था हुई थी और इसमें हजारों यात्रियों को भारी परेशनी का सामना करना पड़ा था, वे घंटों एयरपोर्टों पर फंसे रहे थे। इसके बाद विमानन नियामक डीजीसीए ने शिकंजा कसते हुए उसकी शीतकालीन उड़ानों में 10 प्रतिशत की कटौती कर दी थी।

    500 करोड़ का मुआवजा देगी एयरलाइन

    एयरलाइन ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि वह तीन से पांच दिसंबर के बीच फ्लाइट रद होने से ज्यादा परेशान हुए यात्रियों को मुआवजा देगी। जनवरी में ऐसे सभी प्रभावित ग्राहकों से संपर्क किया जाएगा ताकि मुआवजा दिया जा सके। हमारा अनुमान है कि कुल 500 करोड़ रुपये (55.19 मिलियन डालर) से ज्यादा का मुआवजा उन ग्राहकों को दिया जाएगा जिनकी फ्लाइट उड़ान से 24 घंटे के अंदर कैंसिल हुई या जो एयरपोर्ट पर कई घंटों फंसे रहे।

    साथ ही एयरलाइन ने कहा कि हमने रिफंड प्रक्रिया को पारदर्शी और आसान बनाया है ताकि किसी तरह की परेशानी यात्रियों को न हो। बता दें कि दिल्ली हाई कोर्ट के निर्देश के बाद इंडिगो ने परेशान यात्रियों को 10,000-10,000 रुपये के वाउचर देने की भी घोषणा की थी। यात्री एक वर्ष के भीतर इस वाउचर से इंडिगो की किसी भी फ्लाइट में टिकट बुक करा सकते हैं। हाई कोर्ट ने इंडिगो को फ्लाइटें रद करने और यात्रियों को हुई असुविधा के लिए उन्हें हर्जाना देने का भी आदेश दिया था।

    इंडिगो ने शनिवार को किया 2,050 से अधिक उड़ानों का परिचालन

    समाचार एजेंसी एएनआई के अनुसार इंडिगो ने हालिया अव्यवस्था के बाद फिर से पटरी पर लौटते हुए शनिवार को 2,050 से अधिक उड़ानों का परिचालन किया। एयरलाइन की ओर से बयान में कहा गया कि हमने लगातार पांच दिन तक अपनी परिचालन स्थिरता बनाए रखी है और सभी 138 गंतव्यों पर फ्लाइटें आ-जा रही हैं।
    एयरलाइन ने कहा कि आठ दिसंबर को 1,700 से अधिक, नौ दिसंबर को 1,800 से अधिक, 10 दिसंबर को 1,900 से अधिक उड़ानों का परिचालन किया गया। यही नहीं, 11 दिसंबर को 1,950 से अधिक उड़ानों का संचालन किया गया और केवल चार उड़ानें रद की गईं। 12 दिसंबर को 2,050 से अधिक उड़ानों का संचालन किया गया और सिर्फ दो उड़ानें रद की गईं। 13 दिसंबर को 2,050 से अधिक उड़ानों का संचालन किया गया।

