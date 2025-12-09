फ्लाइट में 9 घंटे देरी... IndiGo ने यात्रियों को दिया सॉरी वाला गिफ्ट, वीडियो वायरल 

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। हर दिन लगभग 22 हजार फ्लाइट्स चलाने वाली इंडिगो इन दिनों यात्रियों के लिए एक बुरा सपना बनकर सामने आई है। लगभग 2 साल पहले सरकार की ओर से घोषित नए फ्लाइट सुरक्षा नियमों के कारण, एयरलाइन ने 5 दिसंबर, 2025 को 2,000 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल कर दीं।

सिर्फ इतना ही नहीं, तब से कई फ्लाइट्स लेट हुई हैं और कैंसिल भी हुई हैं। संकट में सुधार के संकेत दिख रहे हैं, लेकिन हालात सामान्य होने में अभी समय लगेगा। इसी बीच, एक यात्री ने इंडिगो की ओर से अपनी फ्लाइट 9 घंटे लेट होने के बाद दिए गए माफी के टोकन का एक वीडियो शेयर किया है।

इंडिगो ने इस तरह मांगी माफी आयरा गौरव एक बच्ची है जिसके पिता एक इंस्टाग्राम पेज (@babyaaira.gaurav) चलाते हैं। सोशल मीडिया पर गौरव ने बताया कि उनकी हाल की इंडिगो फ्लाइट 9 घंटे लेट हो गई थी। एयरलाइन ने क्या किया? सोशल मीडिया यूजर ने दावा किया कि स्टाफ ने "असुविधा के लिए सॉरी" कहा और छोटे नीले बैग में सॉरी टोकन दिए।