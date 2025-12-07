सख्ती के बाद बढ़ी इंडिगो की सक्रियता, राहत में लगेगा थोड़ा वक्त

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। देश के उड्डयन सेक्टर में पांच दिनों तक चली अव्यवस्था के बाद जब नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने सख्ती दिखाई, तो इंडिगो भी कुछ मुस्तैद होती दिखी है। वैसे तो रविवार को भी 500 से ज्यादा उड़ानें रद रहीं, लेकिन कई रूटों पर विमान परिचालन भी हुआ। यात्रियों को किराया वापसी का काम जारी है।

इंडिगो की तरफ से रविवार शाम तक रद या बहुत विलंब वाले उड़ानों से प्रभावित यात्रियों को 610 करोड़ रुपये का रिफंड प्रोसेस कर दिया गया है। री-शेड्यूलिंग पर कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जा रहा है। साथ ही शनिवार तक यात्रियों का 3000 बैग डिलीवर कर दिया गया है। किराया वापसी और यात्रियों तक सामान पहुंचाने के काम में अभी दो दिन और लग सकते हैं। साथ ही हालात पूरी तरह से सामान्य होने में तीन से चार दिनों का समय लग सकता है।

मंत्रालय ने क्या कहा? उड्डयन मंत्रालय ने कहा है कि विमानन नेटवर्क तेजी से सामान्य स्थिति की ओर बढ़ रहा है। एक दिन पहले जो सुधारात्मक उपाय किए गए थे, वे हवाई सेवाएं पूरी तरह सामान्य हो जाने तक लागू रहेंगे। शनिवार को सरकार ने इंडिगो को निर्देश दिया था कि रद उड़ानों के टिकटों का रिफंड प्रोसेस रविवार शाम तक पूरा कर लिया जाए तथा यात्रियों से अलग हुए सामान को 48 घंटे में डिलीवर कर दिया जाए।

हालांकि, विमानन कंपनियों का मानना है कि इतनी बड़ी संख्या में बैगों को निर्धारित समय-सीमा में पहुंचाना मुश्किल लग रहा है।मंत्रालय के अनुसार, पांच दिसंबर को इंडिगो ने केवल 706 और छह दिसंबर को 1565 उड़ानों का परिचानल किया था। रविवार (सात दिसंबर) को लगभग 1650 उड़ानें संचालित करने का अनुमान है।

हालांकि, सुधार के बावजूद उड़ानों की संख्या इंडिगो की सामान्य उड़ानों (लगभग 2300) से काफी कम है। मंत्रालय का कहना है कि कुछ दिनों में यह आंकड़ा पूरी तरह सामान्य स्तर पर पहुंच जाएगा।

अधिकतम सीमा तय करने से किराये में गिरावट किराये की अधिकतम सीमा तय करने का असर भी दिख रहा है। दिल्ली से मुंबई का हवाई किराया जो एक दिन पहले न्यूनतम 11 हजार रुपये दिखा रहा था, वह अब टिकट बेचने वाली वेबसाइटों पर सोमवार के लिए छह हजार रुपये दिखा रहा है। दिल्ली-हैदराबाद किराया (अगले 24 घंटे के बीच) शनिवार को 20-21 हजार रुपये था, जो रविवार को (अगले 24 घंटे के दौरान) 12 हजार रुपये पर आ गया है।

मंत्रालय ने कहा है कि प्रभावित रूटों पर किराया स्वीकार्य स्तर पर आ गया है। सभी एयरलाइनों ने नए किराया ढांचे का सख्ती से पालन किया है।बैग पहुंचाने के लिए अतिरिक्त श्रमिक लगाए गएइंडिगो द्वारा यात्रियों का लगेज पहुंचाने का काम जोरों से चल रहा है। कंपनी की तरफ से अतिरिक्त श्रमिक लगाए गए हैं, जो हर बैग की टैग देखकर उसे हाथ से छांटने का काम कर रहे हैं, ताकि उन्हें सही रूट की तरफ रवाना किया जा सके।