एयरपोर्ट पर सूटकेस का ढेर और घंटों का इंतजार... इंडिगो की 400 से ज्यादा फ्लाइट कैंसिल

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। इंडिगो की कई उड़ानें एक बार फिर बाधित हो गईं हैं। एयरलाइन की फ्लाइट्स या तो देरी से उड़ान भर रही हैं, या फिर इन्हें रद कर दिया गया है। इससे यात्रियों को भारी समस्या का सामना करना पड़ रहा है।

आज (5 दिसंबर) रात 12 बजे से सुबह 8 बजे के बीच इंडिगो ने 32 फ्लाइट्स रद की हैं। इनमें 16 फ्लाइट्स आने वाली थीं और 16 को उड़ान भरना था। इसके अलावा नागपुर से पुणे जाने वाली फ्लाइट को हैदराबाद डायवर्ट कर दिया गया है।

बेंगलुरु एयरपोर्ट पर इंडिगो की कई उड़ानों में देरी। फोटो- पीटीआई यात्रियों की बढ़ी मुश्किल इंडिगो की फ्लाइट में देरी और रद होने के कारण यात्रियों को भारी असुविधा हो रही है। लोग घंटों तक एयरपोर्ट पर फ्लाइट का इंतजार कर रहे हैं। फ्लाइट में देरी के बाद एयरपोर्ट पर लगा सूटकेस का भंडार और यात्री भी परेशान। फोटो - पीटीआई तिरुवनंतपुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर भी इंडिगो की 4 फ्लाइट्स रद कर दी गईं हैं और 6 फ्लाइट्स देरी से उड़ान भर रही हैं। 400 से ज्यादा फ्लाइट कैंसिल आज इंडिगो ने देश के अलग-अलग हिस्सों में 400 से ज्यादा फ्लाइट्स रद करने की घोषणा की है। सिर्फ दिल्ली एयरपोर्ट पर 220 फ्लाइट्स कैंसिल कर दी गई हैं। बेंगलुरु एयरपोर्ट पर भी 100 से ज्यादा फ्लाइट्स रद की जा चुकी हैं। इसके अलावा हैदराबाद एयरपोर्ट पर 90 फ्लाइट्स कैंसिल हो चुकी हैं।