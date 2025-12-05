एयरपोर्ट पर सूटकेस का ढेर और घंटों का इंतजार... इंडिगो की 400 से ज्यादा फ्लाइट कैंसिल
Indigo Flights Cancel: इंडिगो की उड़ानें लगातार चौथे दिन बाधित हो रही हैं, जिससे यात्रियों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। देश भर ...और पढ़ें
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। इंडिगो की कई उड़ानें एक बार फिर बाधित हो गईं हैं। एयरलाइन की फ्लाइट्स या तो देरी से उड़ान भर रही हैं, या फिर इन्हें रद कर दिया गया है। इससे यात्रियों को भारी समस्या का सामना करना पड़ रहा है।
आज (5 दिसंबर) रात 12 बजे से सुबह 8 बजे के बीच इंडिगो ने 32 फ्लाइट्स रद की हैं। इनमें 16 फ्लाइट्स आने वाली थीं और 16 को उड़ान भरना था। इसके अलावा नागपुर से पुणे जाने वाली फ्लाइट को हैदराबाद डायवर्ट कर दिया गया है।
बेंगलुरु एयरपोर्ट पर इंडिगो की कई उड़ानों में देरी। फोटो- पीटीआई
यात्रियों की बढ़ी मुश्किल
इंडिगो की फ्लाइट में देरी और रद होने के कारण यात्रियों को भारी असुविधा हो रही है। लोग घंटों तक एयरपोर्ट पर फ्लाइट का इंतजार कर रहे हैं।
फ्लाइट में देरी के बाद एयरपोर्ट पर लगा सूटकेस का भंडार और यात्री भी परेशान। फोटो - पीटीआई
तिरुवनंतपुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर भी इंडिगो की 4 फ्लाइट्स रद कर दी गईं हैं और 6 फ्लाइट्स देरी से उड़ान भर रही हैं।
400 से ज्यादा फ्लाइट कैंसिल
आज इंडिगो ने देश के अलग-अलग हिस्सों में 400 से ज्यादा फ्लाइट्स रद करने की घोषणा की है। सिर्फ दिल्ली एयरपोर्ट पर 220 फ्लाइट्स कैंसिल कर दी गई हैं। बेंगलुरु एयरपोर्ट पर भी 100 से ज्यादा फ्लाइट्स रद की जा चुकी हैं। इसके अलावा हैदराबाद एयरपोर्ट पर 90 फ्लाइट्स कैंसिल हो चुकी हैं।
एयरपोर्ट पर फ्लाइट का इंतजार करते यात्री। फोटो- X
उड़ान में देरी के बाद एयरपोर्ट पर अफरा-तफरी का माहौल है। कई यात्री बिना खाना-पीना के घंटों से एयरपोर्ट पर फ्लाइट का इंतजार कर रहे हैं। इससे यात्रियों का गुस्सा भी फूट पड़ा है।
हैदराबाद एयरपोर्ट पर इंडिगो की कई फ्लाइट्स रद। फोटो- X
अब तक 1000 के लगभग फ्लाइट रद
इंडिगो की फ्लाइट्स लगातार चौथे दिन कैंसिल हो रही हैं। यह सिलसिला मंगलवार से ही जारी है। इंडिगो अब तक देश के अलग-अलग हिस्सों में 1000 के आसपास फ्लाइट्स रद कर चुका है। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) ने उड़ानों को लेकर एडवाइजरी जारी की थी, जिससे सबसे बड़ा झटका इंडिगो एयरलाइंस को लगा है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।