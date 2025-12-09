Language
    IndiGo की 100 से ज्यादा फ्लाइट आज भी कैंसिल, सरकार बोली- उड़ानों में कटौती करेंगे

    By Sakshi Pandey Edited By: Sakshi Pandey
    Updated: Tue, 09 Dec 2025 10:18 AM (IST)

    Indigo Flights Crisis: एक हफ्ते तक फ्लाइट रद्दीकरण के बाद इंडिगो ने लगातार आठवें दिन भी 100 से अधिक उड़ानें रद्द कर दी हैं। पिछले 7 दिनों में 4500 से ...और पढ़ें

    इंडिगो संकट पर ताजा अपडेट। फोटो - एएनआई

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। पूरे 1 हफ्ते तक फ्लाइट रद्दीकरण के बाद इंडिगो की उड़ाने (Indigo Flights Crisis) धीरे-धीरे पटरी पर लौट रही हैं। इंडिगो एयरलाइंस के ज्यादातर विमान आसमान में उड़ान भर रहे हैं। हालांकि, इंडिगो ने लगातार आठवें दिन भी 100 से ज्यादा फ्लाइट्स रद करने की घोषणा की है।

    इंडिगो की वेबसाइट पर मौजूद जानकारी के अनुसार, आज (9 दिसंबर) इंडिगो की 100 से अधिक फ्लाइट्स कैंसिल की गई हैं। इनमें चेन्नई, बेंगलुरु और तिरुवनंतपुरम जैसे एयरपोर्ट्स के नाम शामिल है। वहीं, इंडिगो की लापरवाही के बाद सरकार भी एक्शन मोड में आ गई है।

    7 दिन में 4500 से ज्यादा उड़ाने रद हुईं

    पिछले 7 दिनों में इंडिगो ने 4500 से ज्यादा फ्लाइट्स रद की थीं। सरकार का कहना है कि अब वो इंडिगो की फ्लाइट्स में कटौती करके कुछ स्लॉट दूसरी एयरलाइंस को भी दिए जाएंगे।

    केरल के तिरुवनंतपुरम में भी आज इंडिगो की कई फ्लाइट्स रद कर दी गई हैं। वहीं, तमिलनाडु में इंडिगो की 41 फ्लाइट्स कैंसिल हैं। कर्नाटक के बेंगलुरु एयरपोर्ट पर भी इंडिगो ने 58 आने और 63 उड़ान भरने वाली फ्लाइट्स को रद कर दिया है। देखें पूरी लिस्ट

    फोटो- एएनआई

    सरकार ने दी चेतावनी

    केंद्रीय उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने बीते दिन संसद में इंडिगो को चेतावनी देते हुए कहा था कि मामले की जांच शुरू हो गई है। सरकार इसपर ऐसी सख्त कार्रवाई करेगी कि भविष्य में सभी एयरलाइंस के लिए उदाहरण सेट होगा।

    नायडू ने देश में नई एयरलाइंस शुरू करने की भी बात कही है। उन्होंने कहा, देश को कम से कम 5 बड़ी एयरलाइंस की जरूरत है और नई एयरलाइंस शुरू करने का ये सबसे सही समय है। इंडिगो अभी देश में 2200 से ज्यादा फ्लाइट्स ऑपरेट कर रही है, जिसे कम किया जाएगा।

    संसद में भाषण देते केंद्रीय उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू। फोटो - पीटीआई

    827 करोड़ का रिफंड दिया

    इंडिगो की 1800 से ज्यादा फ्लाइट्स बहाल हो चुकी हैं। इंडिगो का कहना है कि नेटवर्क पूरी तरह से ठीक हो गया है और 90 प्रतिशत उड़ानें समय पर चल रही हैं। एयरलाइन ने यात्रियों को 827 करोड़ रुपये का रिफंड दे दिया है। साथ ही 4500 से ज्यादा लगेज भी यात्रियों को लौटाए जा चुके हैं।

