827 करोड़ रिफंड, अभी पहुंचाने हैं 4500 बैग; IndiGo की उड़ानों पर अभी भी आफत बरकरार

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। इंडिगो की उड़ानों पर आफत बरकरार है। व्यवधान उत्पन्न होने के सातवें दिन भी परिचालन पूरी तरह सामान्य नहीं हुआ है। पिछले मंगलवार से सैकड़ों उड़ानें रद करने के बाद कंपनी सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए संघर्ष कर रही है, जिससे लाखों यात्रियों पर प्रभाव पड़ा है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने बताया कि सोमवार को इंडिगो की लगभग 500 उड़ानें रद की गईं। इस दिन कंपनी ने 1802 उड़ानों का संचालन किया। रविवार को 1650 उड़ानों का संचालन किया गया था। कंपनी आमतौर पर प्रतिदिन 2300 उड़ानों का संचालन करती है।

बेंगलुरु और दिल्ली एयरपोर्ट पर सबसे ज्यादा असर उड़ानें रद किए जाने का सबसे ज्यादा असर दिल्ली और बेंगलुरु हवाई अड्डों पर पड़ा। दिल्ली में 143 उड़ानें रद की गईं। इनमें 60 आगमन और 83 प्रस्थान की उड़ानें थीं। बेंगलुरु हवाई अड्डे से 150 उड़ानें रद की गईं। मुंबई और हैदराबाद हवाई अड्डों पर क्रमश: 98 और 112 उड़ानें रद की गईं। वैसे, कंपनी का कहना है कि धीरे-धीरे हालात सामान्य हो रहे हैं। इंडिगो की तरफ से दो दिन पहले बताया गया था कि पांच-सात दिनों में ही स्थिति सामान्य हो पाएगी।

827 करोड़ रिफंड किए, अभी पहुंचाने हैं 4500 बैग आइएएनएस के अनुसार, सरकार की कड़ी जांच का सामना कर रही इंडिगो ने सोमवार को कहा कि उसने अब तक यात्रियों को 827 करोड़ रुपये रिफंड कर दिए हैं और बाकी रकम 15 दिसंबर तक वापस करने की प्रक्रिया में है। यात्रियों के 9000 लगेज फंसे हुए थे। इनमें 4500 बैग संबंधित यात्रियों तक पहुंचा दिए गए हैं। बाकी 4500 बैग अगले 36 घंटों में पहुंचाने की तैयारी चल रही है। इंडिगो ने यह भी दावा किया कि उसने फंसे हुए ग्राहकों की सुविधा के लिए एक से सात दिसंबर के बीच होटलों में 9500 से अधिक कमरों और करीब 10000 कैब/बसों का इंतजाम किया है।