    आंखों में आंसू, घंटों का इंतजार और फिर फ्लाइट कैंसिल... यात्रियों की बेबसी तो देखिए

    By Sakshi Pandey Edited By: Sakshi Pandey
    Updated: Sat, 06 Dec 2025 12:57 PM (IST)

    Indigo Flight Cancelled: फ्लाइट कैंसिल होने से यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। घंटों इंतजार के बाद फ्लाइट रद होने की घोषणा से उनकी आंखों ...और पढ़ें

    Hero Image

    फ्लाइट रद होने से एयरपोर्ट पर यात्री बेबस। फोटो - एएनआई

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। इंडिगो की फ्लाइट रद होने का सिलसिला लगातार पांचवे दिन भी जारी है। लोग घंटों तक भूखे-प्यासे एयरपोर्ट पर इस उम्मीद में बैठे हैं कि शायद अगले ही पल उनकी फ्लाइट की घोषणा हो जाए, लेकिन उनका इंतजार खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। नतीजतन कुछ लोग लाइन में खड़े होकर फफक-फफक कर रोने लगे हैं, तो कई यात्रियों का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने एयरपोर्ट पर हंगामा शुरू कर दिया है।

    इंडिगो की सेवाएं अभी भी सुचारु रूप से बहाल नहीं हुई हैं। कई बड़े शहरों की फ्लाइट्स रद कर दी गईं हैं, तो घरेलू उड़ानों का किराया भी सातवें आसमान पर पहुंच गया है। ऐसे में देश भर के एयरपोर्ट से चौंकाने वाले दृश्य सामने आ रहे हैं।

    छलके आंसू

    गुजरात के अहमदाबाद में स्थित सरदार वल्लभ भाई एयरपोर्ट पर भी इंडिगो ने अपनी ज्यादातर फ्लाइट्स रद कर दी हैं। DGCA के आदेश वापस लेने के बाद भी इंडिगो की सेवा पूरी तरह से बहाल नहीं हुई है।

    Indigo Crisis (3)

    एयरपोर्ट पर बैठे यात्री हताशा भरी नजरों से फ्लाइट के इंतजार में हैं। आलम यह है कि कई यात्री रोने पर मजबूर हो गए हैं। देश के सभी बड़े एयरपोर्ट पर अफरा-तफरी का माहौल है।

    यात्रियों का फूटा गुस्सा

    इंडिगो एयरलाइन की एक के बाद एक लगातार कई फ्लाइट्स रद होने के बाद यात्रियों का गुस्सा भी फूट पड़ा है। एक विदेशी महिला यात्री ने इंडिगो के काउंटर पर चढ़कर अपना गुस्सा निकाला है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है।

    17 घंटे में 3 फ्लाइट कैंसिल

    मुंबई एयरपोर्ट पर मौजूद एक महिला ने अपनी आपबीती सुनाते हुए कहा, "उन्होंने मुझसे कहा कि आपकी फ्लाइट रद हो गई है। ऐसे में या तो आपको कोई और टिकट मिल जाएगी या फिर रिफंड ले लीजिए। मैंने रिफंड मांगा, तो उन्होंने मुझे दूसरी फ्लाइट की टिकट पकड़ा दी। दूसरी फ्लाइट में रद हो गई, तो उन्होंने मुझे एक और टिकट दे दी। हम 17 घंटे से एयरपोर्ट पर इंतजार कर रहे हैं। 2 फ्लाइट कैंसिल हुई और फिर तीसरी टिकट जिस फ्लाइट की दी गई थी, उसे भी रद कर दिया गया है।"

    मुंबई एयरपोर्ट पर कई यात्रियों ने इंडिगो के स्टाफ पर अपना गुस्सा निकाला है। इंडिगो के टिकट काउंटर के बाहर यात्रियों का हंगामा देखा जा सकता है।

    पांचवे दिन भी बाधित उड़ाने

    बता दें कि DGCA के द्वारा रोस्टर में बदलाव के आदेश के बाद देशभर में इंडिगो के कई विमानों की सेवाएं ठप पड़ गईं। 2 दिसंबर से आदेश लागू होने के बाद से इंडिगो हर दिन 500 से ज्यादा फ्लाइट्स रद कर रहा है। सिर्फ शुक्रवार को इंडिगो की 1000 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल की गईं थीं।

    Indigo Crisis (1)

    कब तक बहाल होंगी सेवाएं?

    यात्रियों की असुविधा के मद्देनजर DGCA ने अपना आदेश वापस ले लिया है। हालांकि, इंडिगो ने अभी तक सेवाएं बहाल नहीं की हैं। पिछले चार दिन से फ्लाइट्स के बिगड़े शेड्यूल के कारण इंडिगो ने आज भी कई फ्लाइट रद कर दी हैं। अनुमान के मुताबिक 10-15 दिसंबर के बीच इंडिगो की सेवा पहले की तरह सुचारु रूप से चलने की संभावना है।

