आंखों में आंसू, घंटों का इंतजार और फिर फ्लाइट कैंसिल... यात्रियों की बेबसी तो देखिए
Indigo Flight Cancelled: फ्लाइट कैंसिल होने से यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। घंटों इंतजार के बाद फ्लाइट रद होने की घोषणा से उनकी आंखों ...और पढ़ें
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। इंडिगो की फ्लाइट रद होने का सिलसिला लगातार पांचवे दिन भी जारी है। लोग घंटों तक भूखे-प्यासे एयरपोर्ट पर इस उम्मीद में बैठे हैं कि शायद अगले ही पल उनकी फ्लाइट की घोषणा हो जाए, लेकिन उनका इंतजार खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। नतीजतन कुछ लोग लाइन में खड़े होकर फफक-फफक कर रोने लगे हैं, तो कई यात्रियों का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने एयरपोर्ट पर हंगामा शुरू कर दिया है।
इंडिगो की सेवाएं अभी भी सुचारु रूप से बहाल नहीं हुई हैं। कई बड़े शहरों की फ्लाइट्स रद कर दी गईं हैं, तो घरेलू उड़ानों का किराया भी सातवें आसमान पर पहुंच गया है। ऐसे में देश भर के एयरपोर्ट से चौंकाने वाले दृश्य सामने आ रहे हैं।
छलके आंसू
गुजरात के अहमदाबाद में स्थित सरदार वल्लभ भाई एयरपोर्ट पर भी इंडिगो ने अपनी ज्यादातर फ्लाइट्स रद कर दी हैं। DGCA के आदेश वापस लेने के बाद भी इंडिगो की सेवा पूरी तरह से बहाल नहीं हुई है।
एयरपोर्ट पर बैठे यात्री हताशा भरी नजरों से फ्लाइट के इंतजार में हैं। आलम यह है कि कई यात्री रोने पर मजबूर हो गए हैं। देश के सभी बड़े एयरपोर्ट पर अफरा-तफरी का माहौल है।
#WATCH | Gujarat: A passenger weeps at Sardar Vallabhbhai Patel International Airport in Ahmedabad, long queues of passengers seen here as a few IndiGo flights stand cancelled yet again.— ANI (@ANI) December 6, 2025
The Flight Duty Time Limitations (FDTL) orders of the DGCA have been placed in abeyance with… pic.twitter.com/8qmI72w2uN
यात्रियों का फूटा गुस्सा
इंडिगो एयरलाइन की एक के बाद एक लगातार कई फ्लाइट्स रद होने के बाद यात्रियों का गुस्सा भी फूट पड़ा है। एक विदेशी महिला यात्री ने इंडिगो के काउंटर पर चढ़कर अपना गुस्सा निकाला है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है।
SHOCKER 🚨 A frustrated passenger jumps onto the IndiGo counter at Airport 😱 pic.twitter.com/3lgMGz872k https://t.co/cPPIRTLRn8— News Algebra (@NewsAlgebraIND) December 5, 2025
17 घंटे में 3 फ्लाइट कैंसिल
मुंबई एयरपोर्ट पर मौजूद एक महिला ने अपनी आपबीती सुनाते हुए कहा, "उन्होंने मुझसे कहा कि आपकी फ्लाइट रद हो गई है। ऐसे में या तो आपको कोई और टिकट मिल जाएगी या फिर रिफंड ले लीजिए। मैंने रिफंड मांगा, तो उन्होंने मुझे दूसरी फ्लाइट की टिकट पकड़ा दी। दूसरी फ्लाइट में रद हो गई, तो उन्होंने मुझे एक और टिकट दे दी। हम 17 घंटे से एयरपोर्ट पर इंतजार कर रहे हैं। 2 फ्लाइट कैंसिल हुई और फिर तीसरी टिकट जिस फ्लाइट की दी गई थी, उसे भी रद कर दिया गया है।"
#WATCH | Mumbai, Maharashtra: A passenger says, "... They told me that my flight was cancelled and either they will give me another flight ticket or provide me with a refund. I asked for the refund. But they gave me the ticket, which was cancelled. Then they provided me with… https://t.co/RNk7jvBiIv pic.twitter.com/OUTORLaKau— ANI (@ANI) December 5, 2025
मुंबई एयरपोर्ट पर कई यात्रियों ने इंडिगो के स्टाफ पर अपना गुस्सा निकाला है। इंडिगो के टिकट काउंटर के बाहर यात्रियों का हंगामा देखा जा सकता है।
#WATCH | Mumbai, Maharashtra: A spat breaks out between stranded passengers and staff at the Mumbai airport amid the ongoing IndiGo flights' nationwide disruption. pic.twitter.com/B9h3d6SwYd— ANI (@ANI) December 5, 2025
पांचवे दिन भी बाधित उड़ाने
बता दें कि DGCA के द्वारा रोस्टर में बदलाव के आदेश के बाद देशभर में इंडिगो के कई विमानों की सेवाएं ठप पड़ गईं। 2 दिसंबर से आदेश लागू होने के बाद से इंडिगो हर दिन 500 से ज्यादा फ्लाइट्स रद कर रहा है। सिर्फ शुक्रवार को इंडिगो की 1000 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल की गईं थीं।
कब तक बहाल होंगी सेवाएं?
यात्रियों की असुविधा के मद्देनजर DGCA ने अपना आदेश वापस ले लिया है। हालांकि, इंडिगो ने अभी तक सेवाएं बहाल नहीं की हैं। पिछले चार दिन से फ्लाइट्स के बिगड़े शेड्यूल के कारण इंडिगो ने आज भी कई फ्लाइट रद कर दी हैं। अनुमान के मुताबिक 10-15 दिसंबर के बीच इंडिगो की सेवा पहले की तरह सुचारु रूप से चलने की संभावना है।
