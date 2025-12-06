आंखों में आंसू, घंटों का इंतजार और फिर फ्लाइट कैंसिल... यात्रियों की बेबसी तो देखिए

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। इंडिगो की फ्लाइट रद होने का सिलसिला लगातार पांचवे दिन भी जारी है। लोग घंटों तक भूखे-प्यासे एयरपोर्ट पर इस उम्मीद में बैठे हैं कि शायद अगले ही पल उनकी फ्लाइट की घोषणा हो जाए, लेकिन उनका इंतजार खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। नतीजतन कुछ लोग लाइन में खड़े होकर फफक-फफक कर रोने लगे हैं, तो कई यात्रियों का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने एयरपोर्ट पर हंगामा शुरू कर दिया है।

इंडिगो की सेवाएं अभी भी सुचारु रूप से बहाल नहीं हुई हैं। कई बड़े शहरों की फ्लाइट्स रद कर दी गईं हैं, तो घरेलू उड़ानों का किराया भी सातवें आसमान पर पहुंच गया है। ऐसे में देश भर के एयरपोर्ट से चौंकाने वाले दृश्य सामने आ रहे हैं।

छलके आंसू गुजरात के अहमदाबाद में स्थित सरदार वल्लभ भाई एयरपोर्ट पर भी इंडिगो ने अपनी ज्यादातर फ्लाइट्स रद कर दी हैं। DGCA के आदेश वापस लेने के बाद भी इंडिगो की सेवा पूरी तरह से बहाल नहीं हुई है।