    इंडिगो की फ्लाइट रद होने से खुद के रिसेप्शन में नहीं पहुंच सका कपल, ऑनलाइन किया अटेंड

    By Sakshi Pandey Edited By: Sakshi Pandey
    Updated: Fri, 05 Dec 2025 01:16 PM (IST)

    Indigo Flight Cancellation: इंडिगो द्वारा फ्लाइट्स रद होने से एक कपल अपने रिसेप्शन में नहीं पहुंच पाया। कर्नाटक के हुब्बाली में रहने वाली मेधा और भुवन ...और पढ़ें

    Hero Image

    वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से रिसेप्शन में हिस्सा लेता कपल। फोटो- X

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। पिछले 4 दिन से इंडिगो एयरलाइंस ने 1000 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल की है, जिसका असर लोगों के आवागमन पर भी पड़ रहा है। एयरपोर्ट पर लंबी कतारों से लेकर सूटकेस का अंबार लग गया है। इसी बीच कर्नाटक से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है।

    इंडिगो की फ्लाइट रद होने के कारण एक कपल अपनी खुद के रिसेप्शन में नहीं पहुंच सका। ऐसे में कपल को वीडियो कॉल के जरिए रिसेप्शन में अपनी मौजूदगी दर्ज करवानी पड़ी। इसकी तस्वीरें अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं।

    भुवनेश्वर से बेंगलुरु नहीं पहुंच सका कपल

    यह मामला कर्नाटक के हुब्बाली का है। हुब्बाली की रहने वाली मेधा कुछ समय पहले ही ओडिशा के भुवनेश्वर से ताल्लुक रखने वाले संगम दास के साथ शादी के बंधन में बंधी थी। दोनों बेंगलुरु में सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। हुब्बाली के गुजरात भवन में दोनों की शादी का रिसेप्शन रखा गया था, लेकिन इंडिगो की फ्लाइट रद होने के कारण कपल अपने रिसेप्शन में नहीं पहुंच सका।

    मेधा और संगम की शादी 23 नवंबर को भुवनेश्वर में हुई थी। वहीं, मेधा ने अपने होमटाउन में औपचारिक फंक्शन रखा था। भारी संख्या में मेहमानों ने इस रिसेप्शन में शिरकत की, लेकिन दुल्हा-दुल्हन ही अपने रिसेप्शन में नहीं पहुंचे।

    indigo flight cancel reception (1)

    2 दिसंबर को अचानक रद हुई फ्लाइट

    इंडिगो ने अचानक से एक-एक करके कई फ्लाइट्स रद कर दीं। दोनों ने 2 दिसंबर को भुवनेश्वर से बेंगलुरु की फ्लाइट बुक की थी, जहां से उन्हें हुब्बाली जाना था। मगर, मंगलवार की सुबह 9 बजे फ्लाइट अचानक रद कर दी गई। इसके बाद 3 दिसंबर को भी फ्लाइट कैंसिल रही। कई रिश्तेदार भी रिसेप्शन में नहीं पहुंच सके। आखिर में कपल को वीडियो कॉल की मदद से रिसेप्शन में मौजूदगी दर्ज करवानी पड़ी।

    वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की ली मदद

    मेधा और संगम ने तैयार होकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रिसेप्शन में आए लोगों से मुलाकात की। दोनों ने भुवनेश्वर से ही समारोह में हिस्सा लिया। मेधा की मां का कहना है, "हमें बहुत बुरा लग रहा है। कई सारे रिश्तेदार भी आ चुके हैं। आखिरी समय में इवेंट को रद करना भी मुमकिन नहीं था। तो हमने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रिसेप्शन करने का फैसला किया।"

    indigo flight cancel (2)

    कब तक बाधित रहेगी सेवा?

    बता दें कि इंडिगो एयरलाइन देश भर में 2200 से ज्यादा फ्लाइट्स ऑपरेट करती है। हालांकि, पिछले 4 दिन से इंडिगो हर दिन 500 के आसपास फ्लाइट्स कैंसिल कर रही है। इंडिगो का कहना है कि सेवा सुचारु रूप से जारी रखने में समय लग सकता है। अगले साल 10 फरवरी तक सेवाएं पहले की तरह बहाल हो सकेंगी। वहीं, 8 दिसंबर तक और भी ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल की जा सकती हैं।

