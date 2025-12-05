इंडिगो की फ्लाइट रद होने से खुद के रिसेप्शन में नहीं पहुंच सका कपल, ऑनलाइन किया अटेंड

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। पिछले 4 दिन से इंडिगो एयरलाइंस ने 1000 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल की है, जिसका असर लोगों के आवागमन पर भी पड़ रहा है। एयरपोर्ट पर लंबी कतारों से लेकर सूटकेस का अंबार लग गया है। इसी बीच कर्नाटक से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है।

इंडिगो की फ्लाइट रद होने के कारण एक कपल अपनी खुद के रिसेप्शन में नहीं पहुंच सका। ऐसे में कपल को वीडियो कॉल के जरिए रिसेप्शन में अपनी मौजूदगी दर्ज करवानी पड़ी। इसकी तस्वीरें अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं।

भुवनेश्वर से बेंगलुरु नहीं पहुंच सका कपल यह मामला कर्नाटक के हुब्बाली का है। हुब्बाली की रहने वाली मेधा कुछ समय पहले ही ओडिशा के भुवनेश्वर से ताल्लुक रखने वाले संगम दास के साथ शादी के बंधन में बंधी थी। दोनों बेंगलुरु में सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। हुब्बाली के गुजरात भवन में दोनों की शादी का रिसेप्शन रखा गया था, लेकिन इंडिगो की फ्लाइट रद होने के कारण कपल अपने रिसेप्शन में नहीं पहुंच सका।

मेधा और संगम की शादी 23 नवंबर को भुवनेश्वर में हुई थी। वहीं, मेधा ने अपने होमटाउन में औपचारिक फंक्शन रखा था। भारी संख्या में मेहमानों ने इस रिसेप्शन में शिरकत की, लेकिन दुल्हा-दुल्हन ही अपने रिसेप्शन में नहीं पहुंचे।

2 दिसंबर को अचानक रद हुई फ्लाइट इंडिगो ने अचानक से एक-एक करके कई फ्लाइट्स रद कर दीं। दोनों ने 2 दिसंबर को भुवनेश्वर से बेंगलुरु की फ्लाइट बुक की थी, जहां से उन्हें हुब्बाली जाना था। मगर, मंगलवार की सुबह 9 बजे फ्लाइट अचानक रद कर दी गई। इसके बाद 3 दिसंबर को भी फ्लाइट कैंसिल रही। कई रिश्तेदार भी रिसेप्शन में नहीं पहुंच सके। आखिर में कपल को वीडियो कॉल की मदद से रिसेप्शन में मौजूदगी दर्ज करवानी पड़ी।

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की ली मदद मेधा और संगम ने तैयार होकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रिसेप्शन में आए लोगों से मुलाकात की। दोनों ने भुवनेश्वर से ही समारोह में हिस्सा लिया। मेधा की मां का कहना है, "हमें बहुत बुरा लग रहा है। कई सारे रिश्तेदार भी आ चुके हैं। आखिरी समय में इवेंट को रद करना भी मुमकिन नहीं था। तो हमने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रिसेप्शन करने का फैसला किया।"