Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इंडिगो संकट मामले में DGCA जांच रिपोर्ट की समयसीमा बढ़ी, अब इस तारीख को करनी होगी जमा

    By Jeet Kumar Edited By: Jeet Kumar
    Updated: Thu, 25 Dec 2025 12:08 AM (IST)

    देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो के दिसंबर महीने में बड़े पैमाने पर उड़ान रद होने के मामले में एविएशन रेगुलेटर DGCA की जांच अभी पूरी नहीं हो सकी है। 5 ...और पढ़ें

    Hero Image

    इंडिगो संकट मामले में DGCA जांच रिपोर्ट की समयसीमा बढ़ी (फोटो- एक्स)

    डिजिटलडेस्क, नई दिल्ली। देश की सबसे बड़ी एयरलाइनइंडिगो के दिसंबर महीने में बड़े पैमाने पर उड़ान रद होने के मामले में एविएशनरेगुलेटरDGCA की जांच अभी पूरी नहीं हो सकी है।

    5 दिसंबर को गठित चार सदस्यीय जांच कमेटी को मूल रूप से 20 दिसंबर तक अपनी रिपोर्ट सौंपनी थी, लेकिन सूत्रों के अनुसार, कमेटी को अतिरिक्त समय दिया गया है और अब रिपोर्ट 26 दिसंबर तक सौंपनी होगी।

    जॉइंट डायरेक्टर जनरल संजय कुमार ब्रम्हाने के नेतृत्व वाली इस कमेटी को इंडिगो के ऑपरेशनलडिसरप्शन की गहन जांच का जिम्मा सौंपा गया है। कमेटी को यह पता लगाना है कि दिसंबर के पहले सप्ताह में इंडिगो की हजारों उड़ानें क्यों रद हुईं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मुख्य कारण नए फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन नियमों को लागू करने में एयरलाइन की कथित लापरवाही बताई जा रही है, जिसके चलते पायलटों की कमी और रोस्टर में गड़बड़ी हुई। इसके अलावा तकनीकी समस्याएं, मौसम और एयरपोर्ट कंजेशन जैसे अन्य कारणों की भी जांच हो रही है।

    सूत्रों का कहना है कि एयरलाइन से प्राप्त बड़े पैमाने पर डेटा के विश्लेषण के कारण कमेटी को अतिरिक्त समय की जरूरत पड़ी। DGCA ने इस एक्सटेंशन को मंजूरी दे दी है, हालांकि इसकी कोई सार्वजनिक घोषणा नहीं की गई। रिपोर्ट आने के बाद इंडिगो पर सुधारात्मक कार्रवाई हो सकती है।