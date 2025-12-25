इंडिगो संकट मामले में DGCA जांच रिपोर्ट की समयसीमा बढ़ी, अब इस तारीख को करनी होगी जमा

डिजिटलडेस्क, नई दिल्ली। देश की सबसे बड़ी एयरलाइनइंडिगो के दिसंबर महीने में बड़े पैमाने पर उड़ान रद होने के मामले में एविएशनरेगुलेटरDGCA की जांच अभी पूरी नहीं हो सकी है।

5 दिसंबर को गठित चार सदस्यीय जांच कमेटी को मूल रूप से 20 दिसंबर तक अपनी रिपोर्ट सौंपनी थी, लेकिन सूत्रों के अनुसार, कमेटी को अतिरिक्त समय दिया गया है और अब रिपोर्ट 26 दिसंबर तक सौंपनी होगी।

जॉइंट डायरेक्टर जनरल संजय कुमार ब्रम्हाने के नेतृत्व वाली इस कमेटी को इंडिगो के ऑपरेशनलडिसरप्शन की गहन जांच का जिम्मा सौंपा गया है। कमेटी को यह पता लगाना है कि दिसंबर के पहले सप्ताह में इंडिगो की हजारों उड़ानें क्यों रद हुईं।