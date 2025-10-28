Indigo क्रू मेंबर जानवी की मौत पर परिवार का बयान, लोगों से किया ये आग्रह; कहा- नहीं है किसी का हाथ
इंडिगो क्रू मेंबर जानवी के निधन पर परिवार ने शोक व्यक्त किया है। उन्होंने निजता बनाए रखने और अटकलों से बचने का आग्रह किया है। परिवार ने स्पष्ट किया कि उन्हें किसी पर संदेह नहीं है और वे पुलिस जांच में सहयोग कर रहे हैं। उन्होंने मीडिया और सोशल मीडिया से संवेदनशीलता बनाए रखने की अपील की है।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। हैदराबाद की 28 साल की इंडिगो केबिन क्रू मेंबर जानवी गुप्ता की मौत के एक हफ्ते बाद उनके परिवार ने एक वीडियो जारी कर कहा कि जानवी ने ड्रिपेशन की वजह से आत्महत्या की थी। परिवार ने साफ किया कि इसमें किसी का भी हाथ नहीं है।
जानवी की मां सोनिका गुप्ता और भाई ने वीडियो में कहा कि वे किसी पर शक नहीं करते। उनके भाई ने कहा, "यह हमारे लिए बहुत दुख की बात है कि जानवी अब हमारे बीच नहीं है।"
जानवी के भाई ने क्या कहा?
जानवी के भाई ने बताया कि सोशल मीडिया पर कुछ लोग पायलट नरेश चौधरी का नाम जोड़ रहे हैं, जो पूरी तरह गलत और झूठ है। उन्होंने कहा, "जानवी की मौत का कारण केवल डिप्रेशन था। वह काफी समय से पारिवारिक कारणों से मानसिक तनाव में थी।"
जानवी की मां सोनिका गुप्ता ने भी इस बात की पुष्टि की और कहा कि लोगों को झूठी खबरें फैलाना बंद करना चाहिए। परिवार ने अपील की कि जो लोग अफवाह फैला रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए।
जांच के लिए मोबाइल फोन जब्त
जानवी का शव 24 अक्टूबर को हैदराबाद के राजेद्रनगर इलाके में उनके किराए के फ्लैट से मिला था। स्थानीय पुलिस ने मामला दर्ज किया है और जानवी का मोबाइल फोन जांच के लिए जब्त कर लिया है।
पुलिस इंस्पेक्टर के. कास्त्रो ने बताया कि जानवी की मां सोनिका, जो जम्मू से आई थीं उन्हों बयान में कहा कि उनकी बेटी लंबे समय से डिप्रेशन से जूझ रही थी। जानकारी के मुताबिक, जानवी ने अपनी मौत से कुछ समय पहले दोस्तों के साथ एक छोटी पार्टी रखी थी।
