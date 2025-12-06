3 दशक का अनुभव, डच एयरलाइन की संभाली कमान... IndiGo मामले से चर्चा में आए CEO पीटर एल्बर्स
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। इंडिगो की भारी फ्लाइट कैंसिलेशन के बाद कंपनी के CEO पीटर एल्बर्स पर सवाल तेज हो गए हैं। शुक्रवार को एल्बर्स ने एक और वीडियो संदेश जारी करके यात्रियों से माफी मांगी। उन्होंने कहा कि कैंसिलेशन कई कारणों से हुए हैं और 10 से 15 दिसंबर के बीच स्थिति सामान्य हो सकती है।
लगातार बढ़ते विवाद के बीच NDTV के मुताबिक, सरकार एल्बर्स को हटाने और एयरलाइन पर बड़ा जुर्माना लगाने पर विचार कर सकती है। एल्बर्स के मुताबिक, शनिवार को कैंसिल होने वाली उड़ानों की संख्या 1000 से कम रहेगी।
नई ड्यूटी नॉर्म्स
इंडिगो जिसके पास घरेलू बाजार का 60% हिस्सेदारी है, नवंबर के आखिर से बड़ी अव्यवस्था का सामना कर रही है। कंपनी नई फ्लाइट ड्यूटी नॉर्म्स के अनुसार तैयारी नहीं कर पाई, जिन्हें क्रू की सुरक्षा के लिए लागू किया गया था। 2 दिसंबर के बाद से कैंसिलेशन इतने बढ़ गए कि यात्रियों का गुस्सा भी खुलकर सामने आया। एल्बर्स ने स्वीकार किया कि एयरलाइन अपने वादे पर खरी नहीं उतरी और यात्री अनुभव बेहद खराब रहा।
एयरपोर्टों पर हंगामा
देश के कई बड़े एयरपोर्टों पर हजारों यात्री विरोध कर रहे हैं क्योंकि वे शादी, अंतिम संस्कार जैसे जरूरी कार्यक्रमों में नहीं पहुंच सके। इंडिगो ने घोषणा की है कि कैंसिल फ्लाइट का पूरा रिफंड दिया जाएगा और 5 से 15 दिसंबर तक कैंसिल या रीशेड्यूल पर कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। सरकार ने भी स्थिति संभालने के लिए नए ड्यूटी नॉर्म्स में कुछ छूट अस्थायी तौर पर दी है ताकि उड़ानें सामान्य हो सकें।
कौन हैं पीटर एल्बर्स?
55 वर्षीय पीटर एल्बर्स 2022 से इंडिगो के CEO हैं और तीन दशक से ज्यादा समय से एयरलाइन उद्योग में काम कर रहे हैं। वे करीब 30 साल KLM रॉयल डच एयरलाइंस से जुड़े रहे। 2014 से 2022 तक वे KLM के प्रेसिडेंट और CEO थे। इससे पहले वे COO, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट और कई अंतरराष्ट्रीय देशोंजापान, ग्रीस और इटलीमें जिम्मेदार भूमिकां निभा चुके हैं।
उन्होंने अपने करियर की शुरुआत 1992 में एम्सटर्डम एयरपोर्ट शिफोल पर रैंप सुपरवाइजर के रूप में की थी। एल्बर्स इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन (IATA) के बोर्ड में भी हैं और जून 2024 से इसके चेयर हैं।
