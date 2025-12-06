500 KM तक का टिकट 7500 में, 1000 किमी का 12000... मनमाने फ्लाइट किराए पर ब्रेक; रिफंड पर क्या अपडेट?

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। देश में इंडिगो की ऑपरेशनल दिक्कतों के कारण हजारों यात्रियों की उड़ानें रद हुई और कई रूट्स पर किराए अचानक बहुत बढ़ गए। इसी स्थिति को देखते हुए नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने किराए पर सख्त नियंत्रण लगाने और यात्रियों को जल्द राहत देने के लिए बड़ा कदम उठाया है।

एयरफेयर पर सरकार की कैप मंत्रालय ने शनिवार को प्रेस रिलीज जारी कर बताया कि अब सभी एयरलाइंस को तय सीमा के भीतर ही किराया रखना होगा। नए किराया सीमा इस प्रकार है:- 500 किमी तक- अधिकतम 7500 रुपये

500 - 1000 किमी- अधिकतम 12000 रुपये

1000 - 1500 किमी- अधिकतम 15000 रुपये

1500 किमी से ऊपर- अधिकतम 18000 रुपये PIB के अनुसार, ये कैप सभी तरह की बुकिंग पर लागू होगी, चाहे एयरलाइन की वेबसाइट से टिकट लिया गया हो या ऑनलाइन ट्रैवल एजेंट से। सरकार ने कहा कि ये कैप तब तक लागू रहेगी, जब तक किराए सामान्य स्तर पर वापस नहीं आ जाते या आगे की समीक्षा नहीं होती।

एयरलाइंस को निर्देश मंत्रालय ने आदेश जारी कर एयरलाइंस से कहा है किटिकट उपलब्धता सभी फेयर बकेट में बनी रहे, किसी भी रूट पर अचानक या असामान्य किराया वृद्धि न की जाए और सभी एयरलाइंस किराया कैप का सख्ती से पालन करें।

सरकार रियल-टाइम डेटा और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के साथ मिलकर किराए की निगरानी करेगी। किसी भी गड़बड़ी पर तुरंत कार्रवाई होगी। मंत्रालय के अनुसार, इसका मकसद है कि आपात स्थिति में यात्रा करने वाले नागरिकखासतौर पर बुजुर्ग, छात्र और मरीजअनुचित किराए का बोझ न झेलें।

DGCA ने साप्ताहिक रेस्ट वाली पाबंदी हटाई इंडिगो के 4 दिन से जारी बड़े पैमाने पर रदीकरण के बीच DGCA ने पायलटों के प्रकाशित साप्ताहिक रेस्ट वाली अपनी पिछली हिदायत वापस ले ली है। अब एयरलाइंस जरूरत पड़ने पर साप्ताहिक विश्राम की जगह लीव का इस्तेमाल कर सकेंगी।

शुक्रवार को पूरे देश में 500 से अधिक उड़ानें रद हुई, जबकि इंडिगो अकेले 1000 से ज्यादा उड़ानें रद कर चुका है। एयरलाइंस ने DGCA को बताया था कि पुराने निर्देश संचालन में भारी दिक्कत पैदा कर रहे थे। सरकार ने इंडिगो को आदेश दिया कि रविवार रात 8 बजे तक सभी रिफंड क्लियर करें।

सरकार का आदेश भारी अव्यवस्था के बीच मंत्रालय ने इंडिगो को सख्त आदेश दिया है किरविवार रात 8 बजे तक सभी यात्रियों के रिफंड प्रोसेस करें, प्रभावित यात्रियों से रीबुकिंग या बदलाव फीस न ली जाए, विशेष सपोर्ट और रिफंड सेंटर बनाए जाएं और यात्रियों से खुद संपर्क किया जाए और अलग हुए बैग को 48 घंटे के भीतर यात्रियों तक पहुंचाया जाए।