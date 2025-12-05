इंडिगो की 550 उड़ानें रद, भारी गड़बड़ियों के बाद एयरलाइन ने मांगी माफी
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। देश की सबसे बड़ी एयरलाइन IndiGo ने दो दिनों से चल रही गंभीर उड़ान बाधाओं के बाद गुरुवार को अपने यात्रियों और उद्योग से जुड़े लोगों से दिल से माफी मांगी है। कंपनी ने कहा कि वह जल्द से जल्द अपनी सेवाओं को सामान्य करने पर काम कर रही है।
पिछले दो दिनों में इंडिगोकी उड़ानों में बड़ी संख्या में कैंसिलेशन हुए हैं। एयरलाइन रोजाना करीब 170 से 200 उड़ानें रद कर रही है, जो सामान्य से कहीं अधिक है। कई एयरपोर्ट पर यात्रियों ने बताया कि उन्हें सही जानकारी नहीं मिल रही और वे घंटों तक फंसे रहे।
कैसे सुधरेंगे हालात?
एयरलाइन ने एक्सपर बयान जारी कर कहा कि उसकी टीमें MOCA, DGCA, BCAS, AAI और एयरपोर्ट ऑपरेटरों की मदद से स्थिति को सुधारने में लगी हैं।
इंडिगोने कहा कि वह यात्रियों को उनकी फ्लाइट में किसी भी बदलाव की जानकारी देती रहेगी। साथ ही कंपनी ने लोगों से अपील की कि वे एयरपोर्ट जाने से पहले अपनी उड़ान का स्टेटस जरूर चेक करें। इसके लिए उन्होंने लिंक भी साझा किया- goindigo.in/check-flight-status.html।एयरलाइन ने कहा, "हमें हुई असुविधा का गहरा अफसोस है और हम जल्द से जल्द अपनी सेवाओं को सामान्य करने पर ध्यान दे रहे हैं।"
The last two days have seen widespread disruption across IndiGo’s network and operations. We extend a heartfelt apology to all our customers and industry stakeholders who have been impacted by these events. IndiGo teams are working diligently and making all efforts with the…— IndiGo (@IndiGo6E) December 4, 2025
IGI एयरपोर्ट पर भी यात्री रहे हलकान
दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीयएयरपोर्ट पर भी गुरुवार को फ्लाइट्स बुरी तरह प्रभावित रहीं। दिल्ली एयरपोर्ट के मुताबिक, इंडिगोने कुल 150 उड़ानें रद की जिसमें 75 प्रस्थानऔर 75 आगमनशामिल हैं। ये उड़ानें घरेलू और अंतरराष्ट्रीय दोनों रूट्स पर थीं।
बता दें, इंडिगोदेशभर में 400 से अधिक विमान चलाता है और रोज 2300 से ज्यादा उड़ानें संचालित करता है। एयरलाइन 90+ घरेलू और 45+ अंतरराष्ट्रीय शहरों को जोड़ती है।
Indigo को हाल ही में मिला था बड़ा सम्मान
वित्त वर्ष 2025 में इंडिगोने 58 नए विमान अपने बेड़े में शामिल किए और 118 मिलियन से ज्यादा यात्रियों को सेवाएं दीं। हाल ही में एयरलाइन को Skytrax World Airline Awards 2025 में 'Best Airline in India and South Asia' का सम्मान भी मिला है।
