Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इंडिगो की सेवाओं से असंतुष्ट हैं 50 प्रतिशत से ज्यादा यात्री, एयरलाइन के कर्मचारियों का व्यवहार बेहद खराब बताया

    By Jeet Kumar Edited By: Jeet Kumar
    Updated: Fri, 05 Dec 2025 06:50 AM (IST)

    ऑनलाइन सर्वे फर्म लोकल सर्कल्स द्वारा किए गए एक सर्वेक्षण में देश के 50 प्रतिशत से अधिक यात्रियों ने एयरलाइन की सेवाओं से असंतोष व्यक्त किया। पिछले 12 ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    इंडिगो की सेवाओं से असंतुष्ट हैं 50 प्रतिशत से ज्यादा यात्री (फोटो- रॉयटर)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। इंडिगो एयरलाइन को अपनी धीमी सेवाओं, उडानों में देरी और यात्रियों के साथ अशिष्ट व्यवहार के लिए कड़ी आलोचना का सामना करना पड़ रहा है।

     सर्वेक्षण में भारत के 301 जिलों के यात्रियों से प्रतिक्रियाएं ली गई

    ऑनलाइन सर्वे फर्म लोकल सर्कल्स द्वारा किए गए एक सर्वेक्षण में देश के 50 प्रतिशत से अधिक यात्रियों ने एयरलाइन की सेवाओं से असंतोष व्यक्त किया। पिछले 12 महीने में इंडिगो एयरलाइन के यात्रियों से उनके अनुभव के बारे में जानने के लिए किए गए इस सर्वेक्षण में भारत के 301 जिलों के यात्रियों से प्रतिक्रियाएं ली गई।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पिछले वर्ष से बढ़ी शिकायतें

    इंडिगों के खिलाफ शिकायतों की संख्या में इस वर्ष 2024 की तुलना में वृद्धि देखी गई है। समयबद्धता से संबंधित शिकायतें 33 प्रतिशत से बढ़‌कर 54 प्रतिशत हो गई है।

    सामान प्रबंधन में शिकायतें 27 प्रतिशत से बढ़कर 42 प्रतिशत, कर्मचारियों के व्यवहार और शिष्टाचार में 46 प्रतिशत से बढ़कर 54 प्रतिशत, ग्राहक सेवा में 23 प्रतिशत से बढ़कर 32 प्रतिशत, विमान की गुणवता और रखरखाव में 19 प्रतिशत से बढ़कर 27 प्रतिशत और सूचना की समयबद्धता व पारदर्शिता में 27 प्रतिशत से बढ़कर 45 प्रतिशत हो गई है।

    शिकायत सुनने वाला कोई नहीं

    सर्वेक्षण में यात्रियों ने कहा कि नागरिक उड्‌डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) यात्रियों की सभी चिंताओं की जांच नहीं करता है। इसलिए ऐसी समस्याएं बढ़ रही है।

    नागरिक उड्डयन मंत्रालय को यात्रियों की शिकायती के बेहतर निवारण के लिए डीजीसीए और केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण। सीसीपीए) के प्रतिनिधियों बाला एक निकाय वा कम से कम एक पैनल गठित करना चाहिए जिससे शिकायतों कर जल्दी निपटारा हो सके।

    यात्रियों को झेलनी पड़ी ये समस्याएं

    • 54 प्रतिशत यात्रियों ने समयबद्धता को एक प्रमुख समस्या बताया
    • 54 प्रतिशत ने कर्मचारियों के रवैये और शिष्टाचार को सही नहीं पाया
    • 45 प्रतिशत ने पारदर्शिता की कमी को बड़ी समस्या बनाया
    • 42 प्रतिशत ने सामान प्रबंधन में कमी की शिकायत की
    • 32 प्रतिशत यात्रियों ने ग्राहक सेवा को ठीक नहीं पाया
    • 23 प्रतिशत ने खाय गुणक्ता को लेकर असंतोष व्यक्त किया
    • 14 प्रतिशत ने मनोरंजन प्रणाली में कमी की शिकायत की
    • 19 प्रतिशत यात्रियों ने अन्य मुद्दों की ओर इशारा

    ऑन-टाइम परफार्मस में गिरावट

    इंडिगो, जिसे अपने मजबूत ऑन-टाइम परफार्मेस (ओटीपी) पर गर्व था, ने पिछले कई महीनों में अपने प्रदर्शन में उतार-चढ़ाव देखा है। रिपोर्टों के अनुसार, इसकी समय पर पहुंचने की दर 2021 में 92.4 प्रतिशत से गिरकर 2023 में 85.4 प्रतिशत हो गई है।

    2024 में, इंडिगो की केवल 69.69 प्रतिशत उड़ाने ही अपने गंतव्य पर समय पर पहुंची है। वर्तमान में इसकी समय पर पहुंचने की दर लगभग 80-82 प्रतिशत है। यात्रियों का कहना है कि इंडिगो को अपनी टैगलाइन 'समय पर पहुंचना अद्‌भुत बात है' को अब बदल देना चाहिए।