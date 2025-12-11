Indigo Crisis: इंडिगो ने किया मुआवजा राशि का एलान, इन यात्रियों को 10-10 हजार देगी एयरलाइन कंपनी
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। Indigo Crisis: दिसंबर की शुरुआत में देश की सबसे बड़ी एयरलाइन कंपनी इंडिगो की एक के बाद एक उड़ाने रद हुईं, जिसके कारण यात्रियों में हाहाकार मच गया। विमानन क्षेत्र में इससे पहले इतनी बड़ी क्राइसिस देखने शायद ही मिली थी।
बड़ी संख्या में उड़ानों के रद होने के करण लाखों यात्रियों को बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। इस दौरान कई घंटों तक यात्री एयरपोर्ट पर इंतजार करते रहे। कई एयरपोर्ट पर सूटकेस के ढेर देखने को मिले। अब धीरे-धीरे स्थिति में सुधार आ रहा है। इस बीच इंडिगो ने 3/4/5 दिसंबर को प्रभावित हुए यात्रियों के लिए खास एलान किया है।
इन यात्रियों को मिलेगा 10 हजार का मुआवजा
इंडिगो की ओर से एक मुआवजे का एलान किया गया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इंडिगो ने इस बात की जानकारी दी है। इंडिगो की ओर से बताया गया कि 3/4/5 दिसंबर को यात्रा करने वाले हमारे कुछ कस्टमर कुछ एयरपोर्ट पर कई घंटों तक फंसे रहे और उनमें से कई पर भीड़ की वजह से बहुत बुरा असर पड़ा। हम ऐसे बुरी तरह प्रभावित कस्टमर को ₹10,000 के ट्रैवल वाउचर देंगे। इन ट्रैवल वाउचर का इस्तेमाल अगले 12 महीनों तक इंडिगो की किसी भी यात्रा के लिए किया जा सकता है।
बयान में कहा गया है कि यह मुआवजा मौजूदा सरकारी गाइडलाइंस के तहत कमिटमेंट के अलावा है; जिसके अनुसार, इंडिगो उन यात्रियों को उड़ान के ब्लॉक टाइम के आधार पर ₹5,000 से ₹10,000 का मुआवजा देगा, जिनकी उड़ाने डिपार्चर टाइम के 24 घंटे के अंदर कैंसल हो गई थीं।
रिफंड पर क्या है अपडेट?
वहीं, जिन यात्रियों की फ्लाइट कैंसिल हुई, उनके रिफंड को लेकर भी एयरलाइन ने अपडेट दिया है। इंडिगो की ओर से कहा गया कि ऑपरेशन में रुकावट के बाद हमने यह पक्का किया है कि कैंसल हुई उड़ानों के लिए सभी जरूरी रिफंड शुरू कर दिए गए हैं। इसमें अधिकांश पहले ही यात्रियों के अकाउंट में आ चुके हैं और बाकी जल्द ही अकाउंट में आ जाएंगे।
इससे जुड़े कुछ सवाल और उनके जवाब
सवाल- क्या इंडिगो ने रद हुई उड़ानों का रिफंड शुरू कर दिया गया है?
जवाब- हां, सभी रद हुई उड़ानों के लिए आवश्यक रिफंड शुरू कर दिए गए हैं। इनमें से अधिकांश रिफंड ग्राहकों के अकाउंट में आ चुके हैं, और बाकी बचे रिफंड भी जल्द ही प्रोसेस हो जाएंगे।
सवाल-अगर मैंने बुकिंग किसी ट्रैवल एजेंट से कराई थी, तो रिफंड की क्या प्रक्रिया है?
जवाब- ट्रैवल एजेंट प्लेटफॉर्म के माध्यम से की गई बुकिंग के लिए भी रिफंड की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। चूंकि IndiGo के पास आपके पूरे विवरण नहीं हो सकते हैं, इसलिए आपसे अनुरोध है कि सहायता के लिए customer.experience@goindigo.in पर ईमेल करें।
सवाल-3, 4 और 5 दिसंबर को प्रभावित हुए यात्रियों के लिए क्या विशेष मुआवजा दिया जा रहा है?
जवाब-IndiGo उन यात्रियों को, जो 3, 4 और 5 दिसंबर को कुछ हवाई अड्डों पर घंटों फंसे रहे और गंभीर रूप से प्रभावित हुए, उन्हें 10,000 के ट्रैवल वाउचर की पेशकश करेगा।
सवाल-इन ट्रैवल वाउचर का उपयोग कब तक किया जा सकता है?
जवाब- ट्रैवल वाउचर अगले 12 महीनों के लिए किसी भी भविष्य की IndiGo यात्रा के लिए उपयोग किए जा सकते हैं।
सवाल- क्या यह 10 हजार का मुआवजा सरकारी दिशानिर्देशों के तहत मिलने वाले मुआवजे के अतिरिक्त है?
जवाब- हां, यह मुआवज़ा सरकारी दिशानिर्देशों के तहत मिलने वाले मुआवजे के अतिरिक्त है। सरकारी दिशानिर्देशों के अनुसार, जिन ग्राहकों की उड़ानें प्रस्थान समय से 24 घंटे के भीतर रद हुईं, उन्हें फ्लाइट के ब्लॉक समय के आधार पर 5 हजार से 10 तक का मुआवजा भी दिया जाएगा।
