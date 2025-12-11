सकंट से उभरी इंडिगो! 28 में से मात्र 4 फ्लाइट रद, चंडीगढ़ एयरपोर्ट से बैग यात्रियों के घरों तक पहुंचाए, रीयल-टाइम जानकारी दी जा रही
जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। इंडिगो एअरलाइन संकट से उभर चुकी है। वीरवार को चंडीगढ़ से इंडिगो की 28 उड़ानें निर्धारित थीं, जिनमें से 4 को रद करना पड़ा। यात्रियों को पहले ही एसएमएस अलर्ट के माध्यम से सूचित कर दिया था। वहीं, प्रशासन ने भी अपने सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर यात्री एडवाइजरी जारी कर हालात से अवगत कराया।
चंडीगढ़ एयरपोर्ट ने सबसे अधिक ध्यान उन यात्रियों पर केंद्रित किया, जिनके बैग देरी से पहुंच रहे हैं। बुधवार को एयरपोर्ट पर प्राप्त कुल 51 बैगों में से 36 बैग सीधे यात्रियों के घरों तक पहुंचाए गए, जबकि 15 बैग विभिन्न स्टेशनों के लिए अग्रेषित किए गए। अन्य शहरों से आए 31 बैग फिलहाल एयरपोर्ट पर प्राप्त हुए हैं, जिन्हें प्राथमिकता के आधार पर यात्रियों तक पहुंचाने का कार्य जारी है।
एयरपोर्ट के सीईओ अजय वर्मा ने बताया कि यात्रियों की इसी परेशानी को ध्यान में रखते हुए एयरपोर्ट ने इंडिगो की ओर से बैगेज क्लेम, मिस्ड बैग अपडेट और डिलीवरी को लेकर समर्पित चैनल सक्रिय करवाए।
डिजिटल माध्यमों काॅल, एसएमएस और व्हाट्सएप के जरिए यात्रियों को उनके बैग की स्थिति की रीयल-टाइम जानकारी उपलब्ध कराई जा रही है। एयरपोर्ट प्रबंधन भी इन मामलों की निगरानी कर रहा है।
विशेष कंट्रोल रूम, 24 घंटे अपडेट
स्थिति को नियंत्रित करने के लिए एयरपोर्ट ने एक विशेष कंट्रोल रूम भी सक्रिय किया, जहां से 24 घंटे फ्लाइट अपडेट, शिकायत निवारण और विभिन्न एजेंसियों व एयरलाइंस के साथ तालमेल बनाए रखा गया। इंडिगो की ओर से भी बुकिंग, रिफंड, री-शेड्यूलिंग और सहायता से जुड़े हेल्पडेस्क काउंटर सक्रिय किए गए हैं।
इंडिगो फ्लाइट का एयरपोर्ट पर संचालन
- 9 दिसंबर को 92.6 प्रतिशत
- 10 दिसंबर को 86.5 प्रतिशत
- एवरेज डिले टाइम 20 मिनट रहा
