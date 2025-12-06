नए FDTL पर पूरी तरह से रोक नहीं, केवल IndiGo के A320 फ्लीट को मिली छूट; क्या है वजह?

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। नागरिक उड्डयन मंत्रालय के एक अधिकारी ने स्पष्ट किया है कि एक नवंबर से लागू न्यू फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन (FDTL) को पूरी तरह स्थगित नहीं किया गया है। यह केवल विशिष्ट और अस्थाई छूट है।

अधिकारी ने बताया, यह छूट केवल इंडिगो के ए320 फ्लीट के लिए है, ताकि पिछले कुछ दिनों से बाधित टाइम-टेबल को बहाल करने में मदद मिल सके। शु्क्रवार को मंत्रालय की ओर से जारी एक बयान के बाद भ्रम की स्थिति पैदा हो गई थी, जिसके पहले ही पैराग्राम में एक अस्पष्ट वाक्य लिखा गया था।

मंत्रालय की ओर से जारी बयान में कहा गया, "नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने, खासकर इंडिगो एअरलाइंस की उड़ानों में जारी व्यवधान को दूर करने के लिए तत्काल और सक्रिय कदम उठाए हैं। डीजीसीए ने फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन संबंधी आदेशों को तत्काल प्रभाव से स्थगित कर दिया गया है।"