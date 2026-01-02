India-UK Trade: भारत-ब्रिटेन के बीच ऐतिहासिक ट्रेड डील, जल्द मिल सकती है बड़ी खुशखबरी

राज्य ब्यूरो, कोलकाता। भारत-ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता (सीईटीए) 2026 की पहली छमाही तक लागू होने की उम्मीद है। ब्रिटेन के उप उच्चायुक्त एंड्रयू फ्लेमिंग ने यह जानकारी देते हुए कहा कि इससे दोनों देशों के बीच साझेदारी के एक नए दौर की शुरुआत होगी।

उन्होंने इस समझौते को दोनों सरकारों के बीच अब तक हुआ सबसे 'व्यापक और महत्वाकांक्षी' करार बताया। फ्लेमिंग ने कहा कि लगभग 20 हजार पन्नों वाला यह समझौता सभी आकार के व्यवसायों को अवसर देने के लिए तैयार किया गया है।

सीईटीए 2026 की पहली छमाही तक लागू होने की उम्मीद इससे विशेष रूप से बंगाल तथा पूर्वी और उत्तर-पूर्वी भारत के निर्यातकों को लाभ होगा। उन्होंने कहा कि यह मुक्त व्यापार समझौता सबसे व्यापक और महत्वाकांक्षी समझौता है, जिस पर मेरी सरकार ने बातचीत की है। मुझे लगता है कि यही बात भारतीय सरकार पर भी लागू होती है।

बंगाल सहित पूर्वी भारत के निर्यातकों को विशेष लाभ उन्होंने क्षेत्रीय व्यवसायों से अपील की कि वे आने वाले लाभों का दोहन करने के लिए अभी से तैयारियां शुरू करें। भारत ने 24 जुलाई को ब्रिटेन के साथ व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते (सीईटीए) पर हस्ताक्षर किए थे।