Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    India-UK Trade: भारत-ब्रिटेन के बीच ऐतिहासिक ट्रेड डील, जल्द मिल सकती है बड़ी खुशखबरी

    By Jagran News Edited By: Garima Singh
    Updated: Fri, 02 Jan 2026 10:34 PM (IST)

    ब्रिटेन के उप उच्चायुक्त एंड्रयू फ्लेमिंग ने बताया कि भारत-ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता (सीईटीए) 2026 की पहली छमाही तक लागू होने की उम्मीद ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    सीईटीए 2026 की पहली छमाही तक लागू होने की उम्मीद

    राज्य ब्यूरो, कोलकाता। भारत-ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता (सीईटीए) 2026 की पहली छमाही तक लागू होने की उम्मीद है। ब्रिटेन के उप उच्चायुक्त एंड्रयू फ्लेमिंग ने यह जानकारी देते हुए कहा कि इससे दोनों देशों के बीच साझेदारी के एक नए दौर की शुरुआत होगी।

    उन्होंने इस समझौते को दोनों सरकारों के बीच अब तक हुआ सबसे 'व्यापक और महत्वाकांक्षी' करार बताया। फ्लेमिंग ने कहा कि लगभग 20 हजार पन्नों वाला यह समझौता सभी आकार के व्यवसायों को अवसर देने के लिए तैयार किया गया है।

    सीईटीए 2026 की पहली छमाही तक लागू होने की उम्मीद

    इससे विशेष रूप से बंगाल तथा पूर्वी और उत्तर-पूर्वी भारत के निर्यातकों को लाभ होगा। उन्होंने कहा कि यह मुक्त व्यापार समझौता सबसे व्यापक और महत्वाकांक्षी समझौता है, जिस पर मेरी सरकार ने बातचीत की है। मुझे लगता है कि यही बात भारतीय सरकार पर भी लागू होती है।

    बंगाल सहित पूर्वी भारत के निर्यातकों को विशेष लाभ

    उन्होंने क्षेत्रीय व्यवसायों से अपील की कि वे आने वाले लाभों का दोहन करने के लिए अभी से तैयारियां शुरू करें। भारत ने 24 जुलाई को ब्रिटेन के साथ व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते (सीईटीए) पर हस्ताक्षर किए थे।

    द्विपक्षीय व्यापार $56 अरब से $112 अरब तक बढ़ेगा

    यह अब तक का देश का सबसे महत्वाकांक्षी व्यापार समझौता है, जिसमें शुल्क से लेकर प्रौद्योगिकी तक 26 क्षेत्रों को शामिल किया गया है। इस समझौते का उद्देश्य द्विपक्षीय वस्तु और सेवा व्यापार को मौजूदा 56 अरब अमेरिकी डालर से बढ़ाकर 112 अरब अमेरिकी डालर तक दोगुना करना है।

     