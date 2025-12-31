कोल्डप्ले से IIT बाबा और इंडियाज गॉट लेटेंट तक... 2025 में सबसे ज्यादा इन मुद्दों पर हुई चर्चा

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। साल 2025 अब विदा होने को है। यह साल भारत के लिए आस्था, उपलब्धियों और चुनौतियों का गवाह बना। साल की शुरुआत प्रयागराज में भव्य महाकुंभ से हुई, जहां 66 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने संगम में डुबकी लगाई।

इस बीच क्रिकेट में चैंपियंस ट्रॉफी जीत और अंतरिक्ष मिशनों ने गौरव बढ़ाया। हालांकि पहलगाम आतंकी हमला, ऑपरेशन सिंदूर, दिल्ली में रेड फोर्ट के पास कार बम विस्फोट जैसी दुखद घटनाओं ने राष्ट्र को झकझोर दिया। आइए, 2025 की उन प्रमुख घटनाओं पर नजर डालें जिन्होंने सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरीं और लोगों का ध्यान खींचा।

महाकुंभ 2025: आध्यात्मिक उत्सव और त्रासदी का संगम इस साल की शुरुआत आध्यात्मिकता के संगम के साथ हुई। महाकुंभ मेला 13 जनवरी से 26 फरवरी तक प्रयागराज में आयोजित हुआ, जो 144 वर्षों में एक बार होने वाला खगोलीय संयोग था। लाखों श्रद्धालु त्रिवेणी संगम में पवित्र डुबकी लगाने पहुंचे, जिससे नदी किनारे मानव सागर में बदल गए।

27 जनवरी को 'अमृत स्नान' से पहले भगदड़ ने भक्ति को विपदा में बदल दिया। घाटों की ओर बढ़ती भीड़ में अफरातफरी मच गई, जिसमें आधिकारिक रूप से 30 मौतें दर्ज हुईं। इस बीच, सोशल मीडिया पर 16 साल की फूल विक्रेता मोनालिसा भोसले वायरल सनसनी बन गईं। उनकी प्राकृतिक सुंदरता और सहज मासूमियत ने उन्हें कुंभ की 'वायरल गर्ल' बना दिया, जो दर्शाता है कि डिजिटल प्रसिद्धि अब पारंपरिक स्थानों तक पहुंच चुकी है।

एक अन्य आकर्षण 'IIT बाबा' अभय सिंह रहे, जिनकी अनोखी उपस्थिति ने भक्तों और नेटिजन्स को मोहित किया। वायरल वीडियोज में लोग कुत्तों संग संगम में डुबकी लगाते दिखे, जबकि एक मजेदार विज्ञापन ने 500 रुपये में 'घर बैठे डुबकी' का ऑफर देकर हंगामा मचाया। इसमें लोगों से फोटो और भुगतान मांगकर आयोजक उनकी ओर से स्नान का दावा करते थे।

सैफ अली खान पर हमला 16 जनवरी को बॉलीवुड स्तब्ध रह गया, जब सैफ अली खान पर उनके बांद्रा अपार्टमेंट में छह बार चाकू से हमला हुआ। एक घुसपैठिए ने लूट की नीयत से 11वीं मंजिल के फ्लैट में प्रवेश कर अभिनेता और एक स्टाफ पर ब्लेड व लकड़ी से वार किया।

घटना रात 2 से 2:30 बजे के बीच हुई, जब परिवार मौजूद था। आरोपी मोहम्मद शरीफुल इस्लाम शहजाद को गिरफ्तार किया गया। इसने शहरी सुरक्षा और सेलिब्रिटी जीवन की असुरक्षा पर बहस छेड़ दी। उदित नारायण किसिंग विवाद सिंगर उदित नारायण एक कॉन्सर्ट के दौरान एक फीमेल फैन को किस करते हुए एक वीडियो सामने आने के बाद गरमागरम बहस के केंद्र में आ गए। यह विवाद तब और बढ़ गया जब उनके साथी सिंगर्स श्रेया घोषाल और अलका याग्निक को किस करते हुए पुराने क्लिप्स फिर से सामने आए। कोल्डप्ले टूर से कुणाल कामरा तक कोल्डप्ले के 'म्यूजिक ऑफ द स्फेयर्स वर्ल्ड टूर' ने संगीत प्रेमियों को राहत दी। 18 जनवरी से मुंबई में शुरू होकर 26 जनवरी को अहमदाबाद में खत्म हुआ, यह पांच शहरों का दौरा वैश्विक पॉप और स्थानीय उत्साह का मेल बनकर सामने आया।

कॉमेडियन कुणाल कामरा के एक स्टैंड-अप शो के दौरान महाराष्ट्र के डिप्टी चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे को 'गद्दार' कहने के बाद राजनीतिक तूफान खड़ा हो गया, इस शो के बाद हिंसक विरोध और फ्री स्पीच पर एक नई बहस शुरू हो गई। इस कमेंट्री में 'दिल तो पागल है' के एक पॉपुलर हिंदी गाने की पैरोडी भी शामिल थी।

रणवीर अल्लाहबादिया का 'इंडियाज गॉट लेटेंट' फरवरी में यूट्यूबर रणवीर अल्लाहबादिया की समय रैना के शो 'इंडियाज़ गॉट लेटेंट' पर टिप्पणियां वायरल हो गईं, जिसमें आशीष चंचलानी, जसप्रीत सिंह और अपूर्वा मुखीजा भी थे। कई लोगों ने इन चुटकुलों को, खासकर माता-पिता संबंधी, "अश्लील और भद्दा" करार दिया। बाद में ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक चला गया.

घिबली आर्ट का क्रेज घिबली आर्ट की तब सामने आया जब ChatGPT की इमेज बनाने की स्किल्स की वजह से सोशल मीडिया पर 'स्टूडियो घिबली-स्टाइल' आर्टवर्क की बाढ़ आ गई। दुनिया भर में मशहूर जापानी एनिमेशन स्टूडियो ने लंबे समय से अपने शानदार विज़ुअल्स, कहानी कहने के तरीके, दिल छू लेने वाली सेटिंग्स और प्राकृतिक इंसानी रिश्तों के काव्यात्मक चित्रण से दर्शकों को मोहित किया है। ऑनलाइन उत्साह तब बढ़ गया जब यूजर्स ने पाया कि ChatGPT घिबली की कला शैली जैसी इमेज बना सकता है।

ऑपरेशन सिंदूर 7 मई को पहलगाम हमले के जवाब में पाकिस्तान व PoK में नौ ठिकानों पर हमला हुआ, जिसमें क्रूज मिसाइलें, ड्रोन आदि इस्तेमाल किए गए।लाबूबू डॉल फैशन की वायरल एक्सेसरी बनी, बड़ी आंखों और शरारती मुस्कान के साथ। जुलाई में इसरो की आदित्य-L1 ने L1 पॉइंट पर पहला हेलो ऑर्बिट पूरा किया, जो 2 सितंबर 2023 को लॉन्च हुआ था।

ट्रंप का टैरिफ बम 27 अगस्त से 50% टैरिफ लगा, जिससे $48.2 बिलियन एक्सपोर्ट प्रभावित हुए। US डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी के एक ड्राफ्ट ऑर्डर में कहा गया है, 'ये ड्यूटी भारत के उन प्रोडक्ट्स पर लागू होंगी जो 27 अगस्त को सुबह 12:01 बजे ईस्टर्न डेलाइट टाइम पर या उसके बाद कंजम्पशन के लिए लाए गए हैं, या वेयरहाउस से कंजम्पशन के लिए निकाले गए हैं।'