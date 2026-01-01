कोलकाता से अयोध्या और हिमाचल से लखनऊ तक... वीडियो में देखें नए साल के पहले दिन का सूर्योदय
नए वर्ष 2026 की शुरुआत धूमधाम से हुई। देश के विभिन्न हिस्सों में लोगों ने नए साल का स्वागत किया। कहीं घना कोहरा छाया रहा, तो कहीं सूर्य की पहली किरण स ...और पढ़ें
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। आज से नए वर्ष 2026 की शुरुआत हो गई है। नए साल के पहले दिन देश के तमाम हिस्सों कई तस्वीरें सामने आई हैं, जिसमें देखा जा सकता है कि लोगों ने धूमधाम से नए साल का स्वागत किया है।
दरअसल, नए साल पर देश के कुछ हिस्सों कोहरा छाया रहा, तो कुछ हिस्सों में सूर्य की पहली किरण साफ देखने को मिली। इस बीच देश कोलकाता से काशी और मथुरा से मसूरी तक साल के पहले दिन की सूर्योदय की तस्वीरें सामने आई हैं।
उत्तर प्रदेश के अयोध्या में आज सुबह सूर्य की पहली किरण देखने को मिली। लोगों ने बड़ी संख्या में राम मंदिर में हाजिरी भी लगाई।
#WATCH | Uttar Pradesh: Visuals of the first sunrise of the year 2026 from Ayodhya. pic.twitter.com/mP8U5mhjjw— ANI (@ANI) January 1, 2026
यूपी की राजधानी लखनऊ से भी शानदार सूर्योदय की तस्वीरें सामने आई हैं। यहां पर घने कोहरे के बीच साल 2026 का पहला सूर्योदय देखने को मिला।
#WATCH | Uttar Pradesh: Visuals of the first sunrise of the year 2026 from Lucknow pic.twitter.com/Edaxkcmv6Y— ANI (@ANI) January 1, 2026
उत्तराखंड के हरिद्वार में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने साल के पहले दिन गंगा में स्नान किया। साल 2026 के पहले दिन यहां पर भारी मात्रा में श्रद्धालु पहुंचे।
#WATCH | Haridwar, Uttarakhand: Devotees gathered in large numbers to take a holy dip in the Ganga river on the first day of 2026. pic.twitter.com/m0YOuGhJHI— ANI (@ANI) January 1, 2026
हिमाचल प्रदेश के शिमला से भी साल के पहले दिन के सूर्योदय की तस्वीर सामने आई है। यहां पर साल के पहले दिन सूर्योदय के बाद का नजारा देखने योग्य रहा।
#WATCH | Himachal Pradesh: Visuals of the first sunrise of the year 2026 from Shimla pic.twitter.com/3KetMlIXSW— ANI (@ANI) January 1, 2026
नेपाल से भी साल के पहले दिन सूर्योदय की पहली तस्वीर सामने आई है। पहाड़ों के बीच से अपनी छटा बिखेरती सूर्य की लाल किरणें अपने आप में एक अद्भुद दृश्य दिखाते गईं।
#WATCH | Nepal: Visuals of the first sunrise of the year 2026 from Dhankuta pic.twitter.com/HXW9RFp4IA— ANI (@ANI) January 1, 2026
तमिलनाडु के कन्याकुमारी से भी साल के पहले दिन की पहले सूर्योदय की तस्वीर सामने आई है, जो लोगों को आकर्षित करती नजर आई।
#WATCH | Tamil Nadu: Visuals of the first sunrise of the year 2026 from Kanyakumari pic.twitter.com/2N0sMpy4Em— ANI (@ANI) January 1, 2026
गोवा से भी साल के पहले दिन सूर्योदय की तस्वीर सामने आई है। नए साल के मौके पर गोवा में लोगों ने जमकर जश्न मनाया और धूम धाम से नए वर्ष का स्वागत किया।
#WATCH | First sunrise of 2026 as seen from Goa#HappyNewYear2026 pic.twitter.com/EJia2N4amv— ANI (@ANI) January 1, 2026
भोपाल की तस्वीर भी आज की है। नए साल के पहले दिन का ये सूर्योदय हो रहा है।
#WATCH | Madhya Pradesh | First sunrise of 2026 as seen from Bhopal#HappyNewYear2026 pic.twitter.com/n5Poko6m8n— ANI (@ANI) January 1, 2026
पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता से भी साल के पहले दिन के सूर्योदय की खूबसूरत तस्वीर सामने आई है।
#WATCH | West Bengal | First sunrise of 2026 as seen from Kolkata pic.twitter.com/hvNRBoWHly— ANI (@ANI) January 1, 2026
