    कोलकाता से अयोध्या और हिमाचल से लखनऊ तक... वीडियो में देखें नए साल के पहले दिन का सूर्योदय

    By Abhinav Tripathi Edited By: Abhinav Tripathi
    Updated: Thu, 01 Jan 2026 09:23 AM (IST)

    नए वर्ष 2026 की शुरुआत धूमधाम से हुई। देश के विभिन्न हिस्सों में लोगों ने नए साल का स्वागत किया। कहीं घना कोहरा छाया रहा, तो कहीं सूर्य की पहली किरण स ...और पढ़ें

    Hero Image

    देश के अलग-अलग शहरों से साल के पहले दिन सूर्योदय। (फोटो- स्क्रीनग्रैब)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। आज से नए वर्ष 2026 की शुरुआत हो गई है। नए साल के पहले दिन देश के तमाम हिस्सों कई तस्वीरें सामने आई हैं, जिसमें देखा जा सकता है कि लोगों ने धूमधाम से नए साल का स्वागत किया है।

    दरअसल, नए साल पर देश के कुछ हिस्सों कोहरा छाया रहा, तो कुछ हिस्सों में सूर्य की पहली किरण साफ देखने को मिली। इस बीच देश कोलकाता से काशी और मथुरा से मसूरी तक साल के पहले दिन की सूर्योदय की तस्वीरें सामने आई हैं।

    उत्तर प्रदेश के अयोध्या में आज सुबह सूर्य की पहली किरण देखने को मिली। लोगों ने बड़ी संख्या में राम मंदिर में हाजिरी भी लगाई।

     

     

    यूपी की राजधानी लखनऊ से भी शानदार सूर्योदय की तस्वीरें सामने आई हैं। यहां पर घने कोहरे के बीच साल 2026 का पहला सूर्योदय देखने को मिला।

    उत्तराखंड के हरिद्वार में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने साल के पहले दिन गंगा में स्नान किया। साल 2026 के पहले दिन यहां पर भारी मात्रा में श्रद्धालु पहुंचे।

    हिमाचल प्रदेश के शिमला से भी साल के पहले दिन के सूर्योदय की तस्वीर सामने आई है। यहां पर साल के पहले दिन सूर्योदय के बाद का नजारा देखने योग्य रहा।

    नेपाल से भी साल के पहले दिन सूर्योदय की पहली तस्वीर सामने आई है। पहाड़ों के बीच से अपनी छटा बिखेरती सूर्य की लाल किरणें अपने आप में एक अद्भुद दृश्य दिखाते गईं।

    तमिलनाडु के कन्याकुमारी से भी साल के पहले दिन की पहले सूर्योदय की तस्वीर सामने आई है, जो लोगों को आकर्षित करती नजर आई।

    गोवा से भी साल के पहले दिन सूर्योदय की तस्वीर सामने आई है। नए साल के मौके पर गोवा में लोगों ने जमकर जश्न मनाया और धूम धाम से नए वर्ष का स्वागत किया।

    भोपाल की तस्वीर भी आज की है। नए साल के पहले दिन का ये सूर्योदय हो रहा है।

    पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता से भी साल के पहले दिन के सूर्योदय की खूबसूरत तस्वीर सामने आई है। 