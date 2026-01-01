Language
    कब और कहां दौड़ेगी देश की पहली बुलेट ट्रेन? रेल मंत्री ने नए साल पर दी बड़ी खुशखबरी

    By Digital Desk Edited By: Garima Singh
    Updated: Thu, 01 Jan 2026 10:13 PM (IST)

    रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने घोषणा की है कि भारत में बुलेट ट्रेन 15 अगस्त 2027 से दौड़ने लगेगी। पहले चरण में यह सूरत से वापी के बीच 100 किलोमीटर चलेगी ...और पढ़ें

    रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव 

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। देश में बुलेट ट्रेन चलाने का सपना जल्द पूरा होने जा रहा है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नए साल के पहले दिन देशवासियों को बड़ी खुशखबरी दी है। इसकी तारीख की घोषणा करते हुए उन्होंने बताया कि 15 अगस्त 2027 से देश में बुलेट ट्रेन दौड़ने लगेगी। उन्होंने मजाकिया लहजे में कहा कि अगले साल के स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर बुलेट ट्रेन की सवारी करने के लिए अभी से टिकट खरीद लीजिए।

    पहले चरण में सूरत से वापी के बीच 100 किलोमीटर दूरी में ये ट्रेन चलाई जाएगी। बुलेट ट्रेन में सफर का सपना संजोए हर भारतीय ट्रेन चले का बेसब्री से इंतजार कर रहा है। ये ट्रेन न केवल गौरव का प्रतीक है, बल्कि बदलते भारत की तस्वीर भी बयां करेगी। बता दें कि देश की पहली बुलेट ट्रेन अहमदाबाद और मुंबई के बीच चलाने की योजना है।

    बुलेट ट्रेन 15 अगस्त 2027 से सूरत-वापी के बीच चलेगी

    प्रोजेक्ट पूरा होने के बाद दोनों मेट्रो शहरों के बीच 508 किमी का सफर दो घंटे 17 मिनट में पूरा किया जा सकेगा। बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट का लगभग 55 प्रतिशत काम पूरा हो जुका है। पिछले साल नवंबर में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सूरत में प्रोजेक्ट की समीक्षा भी की थी।

    पूरे रूट में 352 किलोमीटर हिस्सा गुजरात और दादरा व नगर हवेली के बीच और 156 किलोमीटर महाराष्ट्र में पड़ता है। प्रोजेक्ट को नेशनल हाई-स्पीड रेल कारपोरेशन लिमिटेड (एनएचएसआरसीएल) जापान के सहयोग से तैयार करा रहा है। ये ट्रेन जापान की शिकानसेन हाई-स्पीड ट्रेन की तर्ज पर चलेगी। इसकी अधिकतम रफ्तार 320 किलोमीटर प्रति घंटा होगी।

    अहमदाबाद-मुंबई कॉरिडोर का 55% काम पूरा, जापान का सहयोग

    पूरे प्रोजेक्ट में कुल 12 स्टेशन पड़ेंगे, जिसमें अहमदाबाद, वड़ोदरा, भड़ूच, सूरत, वापी, ठाणे और मुंबई प्रमुख हैं। प्रोजेक्ट का 85 प्रतिशत हिस्सा यानी लगभग 465 किलोमीटर एलिवेटेड होगा, जिसमें से 326 किलोमीटर का काम पूरा हो चुका है। जापान प्रथम, चीन सबसे आगे चीन, जापान, स्पेन, फ्रांस, जर्मनी, दक्षिण कोरिया, इटली, और ताइवान में बुलेट ट्रेनें चलती हैं।

    इनमें चीन के पास इसका सबसे लंबा नेटवर्क है। जापान ने 1964 में सबसे पहले बुलेट ट्रेन की शुरुआत की थी। वहीं फ्रांस और जर्मनी भी हाई-स्पीड रेल के मामले में प्रमुख देश हैं। वहीं अमेरिका, इंडोनेशिया और मोरक्कों में बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है।

    पहली वंदे भारत स्लीपर गुवाहाटी-कोलकाता के बीच चलेगी

    गुवाहाटी-कोलकाता के बीच चलेगी पहली वंदे भारत स्लीपर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का ट्रायल रन पूरा कर लिया गया है। ये ट्रेन 18-19 जनवरी से गुवाहाटी और कोलकाता के बीच चलाई जा सकती है।

    ट्रायल रन के दौरान ट्रेन ने 16 कोचों के साथ अधिकतम 180 किमी प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ी। इसे जल्द ही प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी हरी झंडी दिखाएंगे। वैष्णव ने बताया कि गुवाहाटी-हावड़ा के बीच स्लीपर वंदे भारत के तृतीय एसी का किराया लगभग 2300 रुपये हो सकता है।

    उन्होंने कहा कि हवाई किराए की बात करें तो ये छह से आठ हजार के बीच होता है और कभी-कभी 10 हजार तक भी पहुंच जाता है। द्वितीय एसी कोच का किराया तीन हजार रुपये और फ‌र्स्ट एसी का किराया 3600 रुपये तक जा सकता है। उन्होंने बताया कि साल के अंत तक देश में 12 वंदे भारत स्लीपर ट्रेनें चलने के लिए तैयार हो जाएंगी।