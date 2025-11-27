Language
    अमेरिका में रहने वाले भारतीय ने तिरुपति बालाजी को दान किए 9 करोड़ रुपये, पहले भी दे चुके हैं 16 करोड़

    By Shubham Tiwari Edited By: Shubham Tiwari
    Updated: Thu, 27 Nov 2025 10:42 AM (IST)

    अमेरिका में रहने वाले एक भारतीय श्रद्धालु एम रामलिंग राजू ने तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम को 9 करोड़ रुपये दान किए। यह दान पीएसी भवनों के नवीनीकरण के लिए दिया गया है। इससे पहले भी राजू ने 2012 में 16 करोड़ रुपये दान किए थे। मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष ने उनके योगदान की सराहना की और भविष्य में भी सहयोग की उम्मीद जताई। 

    Hero Image

    तिरुपति बालाजी मंदिर को अमेरिकी भारतीय का 9 करोड़ का दान (फाइल फोटो)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अमेरिका में रहने वाले श्रद्धालु ने आंध्र प्रदेश के तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम को दान में नौ करोड़ रुपये दिए हैं। श्रद्धालु एम रामलिंग राजू ने पीएसी-1, 2 और 3 भवनों के नवीनीकरण के लिए 9 करोड़ रुपये का दान दिया है।

    दरअसल, आंध्र प्रदेश के तिरुपति में श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर का प्रबंधन करने वाले तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम को अमेरिका में रहने वाले एक श्रद्धालु एम रामलिंगा राजू ने बुधवार को नौ करोड़ रुपये दान किए। इससे पहले भी उन्होंने वर्ष 2012 में 16 करोड़ रुपये दान किए थे।

    इसी तरह का देखने को मिलेगा योगदान

    श्रद्धालुओं के लिए सुविधाएं बेहतर बनाने में योगदान के लिए देवस्थानम की ओर से बधाई देते हुए मंदिर न्यास के अध्यक्ष बीआर नायडू ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि भविष्य में भी राजू से इसी तरह का योगदान देखने को मिलेगा।

    दुनिया का सबसे अमीर हिंदू मंदिर

    नायडू ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, ''तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम को एक और बड़ा दान एम रामलिंग राजू ने मंदिर के पीएसी-1, 2 और 3 भवन के नवीकरण के लिए नौ करोड़ रुपये दान किए।' तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम को संक्षेप में टीटीडी के रूप में जाना जाता है। यह श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर का संरक्षक है जिसे दुनिया का सबसे अमीर हिंदू मंदिर माना जाता है। (समाचार एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ)

