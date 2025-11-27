अमेरिका में रहने वाले भारतीय ने तिरुपति बालाजी को दान किए 9 करोड़ रुपये, पहले भी दे चुके हैं 16 करोड़

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अमेरिका में रहने वाले श्रद्धालु ने आंध्र प्रदेश के तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम को दान में नौ करोड़ रुपये दिए हैं। श्रद्धालु एम रामलिंग राजू ने पीएसी-1, 2 और 3 भवनों के नवीनीकरण के लिए 9 करोड़ रुपये का दान दिया है।

दरअसल, आंध्र प्रदेश के तिरुपति में श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर का प्रबंधन करने वाले तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम को अमेरिका में रहने वाले एक श्रद्धालु एम रामलिंगा राजू ने बुधवार को नौ करोड़ रुपये दान किए। इससे पहले भी उन्होंने वर्ष 2012 में 16 करोड़ रुपये दान किए थे।

इसी तरह का देखने को मिलेगा योगदान श्रद्धालुओं के लिए सुविधाएं बेहतर बनाने में योगदान के लिए देवस्थानम की ओर से बधाई देते हुए मंदिर न्यास के अध्यक्ष बीआर नायडू ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि भविष्य में भी राजू से इसी तरह का योगदान देखने को मिलेगा।