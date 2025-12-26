Language
    'हर संभव मदद देंगे...' कनाडा में भारतीय छात्र की मौत पर विदेश मंत्रालय का बयान

    By Digital Desk Edited By: Garima Singh
    Updated: Fri, 26 Dec 2025 11:16 PM (IST)

    विदेश मंत्रालय ने कनाडा में भारतीय छात्र शिवांक अवस्थी की हत्या पर दुख व्यक्त किया है। मंत्रालय स्थानीय अधिकारियों और मृतक के परिवार के संपर्क में है, ...और पढ़ें

    कनाडा में भारतीय छात्र शिवांक अवस्थी की गोली मारकर हत्या पर MEA का बयान

    डिजिटल डेस्क, विदेश मंत्रालय। विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार को कहा कि भारत और कनाडा में इस हफ्ते की शुरुआत में एक भारतीय मूल के छात्र की यूनिवर्सिटी कैंपस के पास हुई हत्या के मामले में स्थानीय अधिकारियों के संपर्क में है।

    शुक्रवार को एक साप्ताहिक मीडिया ब्रीफिंग को संबोधित करते हुए, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारतीय दूतावास मृतक के परिवार को हर संभव सहायता दे रहा है।

    कनाडा में अपने यूनिवर्सिटी कैंपस के पास गोली मारे गए भारतीय मूल के छात्र के बारे में पूछे जाने पर, जायसवाल ने जवाब दिया, 'हम उसके परिवार के संपर्क में हैं। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। हम अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं।

    हम स्थानीय अधिकारियों के भी संपर्क में हैं ताकि पता चल सके कि किन परिस्थितियों में मौत हुई, हमें उन डिटेल्स के बारे में और पता चलेगा। लेकिन, हम इस मामले में स्थानीय अधिकारियों के संपर्क में हैं और साथ ही हमारा दूतावास मृतक के परिवार को हर संभव सहायता दे रहा है।'

    मंगलवार को टोरंटो यूनिवर्सिटी के स्कारबोरो कैंपस के पास एक 20 साल के भारतीय छात्र को गोली मारकर हत्या कर दी गई। पीड़ित की पहचान शिवांक अवस्थी के रूप में हुई है, जो कनाडा में डॉक्टरेट की पढ़ाई कर रहा था।

    कनाडाई पुलिस ने हमलावर की तलाश शुरू कर दी है, इसके साथ ही घटना से जुड़ी जानकारी के लिए लोगों से अपील की है। टोरंटो पुलिस के मुताबिक, 'पुलिस के पहुंचने से पहले संदिग्ध मौके से फरार हो गए।'

    विदेश मंत्रालय ने परिवार को हर संभव सहायता का आश्वासन दिया

    MEA यह बयान प्रशांत श्रीकुमार नाम के 44 साल के व्यक्ति की एडमोंटन के एक अस्पताल के इमरजेंसी रूम के वेटिंग एरिया में मौत के बाद आया है। 22 दिसंबर को, श्रीकुमार को काम के दौरान सीने में तेज दर्द हुआ। एक क्लाइंट उन्हें एडमोंटन के एक अस्पताल ले गया, जहां श्रीकुमार का ट्रायज में चेकअप हुआ और फिर वह वेटिंग रूम में बैठ गए, कनाडा के ग्लोबल न्यूज़ ने रिपोर्ट किया।

    रिपोर्ट के अनुसार, 'उनके पिता, कुमार श्रीकुमार ने बताया कि उनके बेटे ने उन्हें और अस्पताल के स्टाफ को बताया कि उन्हें जो दर्द हो रहा था, वह 10 में से 15 था। कुमार श्रीकुमार के अनुसार, अस्पताल के स्टाफ ने उनके जांच के लिए उनका इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम (ECG) किया। परिवार ने कहा कि प्रशांत को बताया गया कि कुछ भी गंभीर नहीं है और वेट करते रहें।'

    रिपोर्ट में प्रशांत के पिता के हवाले से कहा गया है कि उनके बेटे को दर्द के लिए कुछ टायलेनॉल दिया गया था, लेकिन आठ घंटे से ज्यादा इंतजार करने के बाद उन्हें इलाज के लिए बुलाया गया।