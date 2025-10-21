Language
Back Image
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    ट्रेन के एसी कोच में सफर करने वालों को मिलेगा सरप्राइज, होने वाला है ये बड़ा बदलाव

    By Sakshi Pandey Edited By: Sakshi Pandey
    Updated: Tue, 21 Oct 2025 03:53 PM (IST)

    भारतीय रेलवे एसी कोचों में बड़ा बदलाव कर रहा है, जिसमें अब यात्रियों को सफेद चादरों की जगह रंग-बिरंगी, पारंपरिक राजस्थानी सांगानेरी प्रिंट वाली चादरें मिलेंगी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जयपुर में इसका अनावरण किया। यह जयपुर-असरवा सुपरफास्ट एक्सप्रेस में एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू होगा। सांगानेरी प्रिंट अपनी टिकाऊपन और आसानी से धोने योग्य होने के लिए जाना जाता है, जिससे यात्रियों की साफ-सफाई संबंधी शिकायतें दूर होंगी।

    prefferd source google
    Hero Image

    ट्रेन के एसी कोच में मिलेंगी रंग-बिरंगी चादरें। फाइल फोटो

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। पिछले कुछ सालों में भारतीय रेलवे में कई बड़े बदलाव देखने को मिले हैं। साफ-सुथरे कोच से लेकर तेज रफ्तार वंदे भारत ट्रेन अब लोगों की पहली पसंद बन चुके हैं। हालांकि, अब भारतीय रेलवे ने एसी कोच में एक और बड़ा बदलाव करने की तैयारी कर ली है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    एसी कोच में सफर करने वाले यात्रियों को हमेशा सफेद रंग की प्लेन चादर ही दी जाती है। मगर, अब इनकी जगह रंग-बिरंगी और खूबसूरत चादरें ले सकती हैं। इन चादरों पर राजस्थान की पारंपरिक सांगानेरी प्रिंट वाली रंगीन और सुंदर कढ़ाई भी देखने को मिलेगी।

    रेल मंत्री ने दिखाई झलक

    रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने हाल ही में इन चादरों की पहली झलक पेश की है। जयपुर में रेल मंत्री ने इसका उद्घाटन किया था। इन चादरों को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में ट्रेन के कुछ कोचों में रखा जाएगा। इसके लिए जयपुर-असरवा सुपरफास्ट एक्सप्रेस का चुनाव किया गया है। अगर यह योजना सफल साबित होती है, तो इसे अन्य ट्रेनों के कोचों में भी लागू किया जा सकता है।

    ट्रेन के एसी कोच में सफल करने वाले लोगों को अक्सर यह शिकायत रहती हैं कि, उन्हें मिलने वाले चादर और कंबल साफ नहीं होते हैं। ऐसे में राजस्थानी प्रिंट वाले नए कंबल न सिर्फ टिकाऊ होंगे, बल्कि इन्हें धोना भी आसान होगा।

    sanganeri prints

    क्यों खास है सांगानेरी प्रिंट?

    बता दें कि राजस्थान का सांगानेरी प्रिंट अपनी लॉन्ग लास्टिंग लाइफ के लिए जाना जाता है। यह प्रिंट कपड़ों पर लंबे समय तक रहता है। वहीं, राजस्थान के सांगानेर में इसका एक ब्लॉक प्रिटिंग प्लांट है, जहां हैंड ब्लॉक प्रिटिंग के जरिए कपड़े तैयार किए जाते हैं। इस प्रिंट में फूल, पत्तियां और बारीक रेखाओं जैसी आकृतियां बनाई जाती हैं। इन कपड़ों को धोना भी काफी आसान होता है।

    यह भी पढ़ें- VIDEO: रेल यात्रा के दौरान बीमार हुआ यात्री, स्टाफ के इस कदम से तुरंत पहुंची मदद; लोग कर रहे तारीफ