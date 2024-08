IMA: आईएमए ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा को लिखा पत्र, सामने रखीं तीन प्रमुख मांगें; कल भी हड़ताल रहेगी जारी

अविरल माथुर ने कहा कि हमारी मांग है कि आरजी कर मेडिकल कॉलेज की जांच केंद्रीय एजेंसी से कराई जाए और पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा मिले। ऐसी घटना दोबारा न हो, इसके लिए केंद्रीय स्वास्थ्य सेवा संरक्षण अधिनियम में एक व्यवस्थित समय सीमा बनाई जानी चाहिए।

हमें सिर्फ वादे नहीं चाहिए। वे कुछ मांगों से सहमत दिखे और कुछ के प्रति झिझक रहे थे। कोई नतीजा नहीं निकला। सभी अस्पतालों के सदस्य यहां मौजूद हैं। अब हम आम सभा करेंगे। हड़ताल की यथास्थिति जारी रहेगी। हम कल भी अपनी वैकल्पिक सेवाएं बंद रखेंगे।

यह भी पढ़ें: डेंगू पर कितना प्रभावी है क्यूडेंगा वैक्सीन? WHO ने किया अप्रूव; 2 ही डोज असरदार

Indian Medical Association writes to Union Health Minister JP Nadda.

IMA has demanded of the West Bengal State Government the following:

1. An impartial thorough investigation of the case and punishment of the culprits.

2. A detailed enquiry into the conditions enabling the… pic.twitter.com/VT7OqTWD2P— ANI (@ANI) August 12, 2024