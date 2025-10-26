भारतीय शख्स ने बनाई दुनिया की सबसे छोटी चम्मच, देखने के लिए माइक्रोस्कोप की पड़ेगी जरूरत

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। ओडिशा के गंजम जिले के एक 23 साल के मिनिएचर आर्टिस्ट ने सबसे छोटा लकड़ी का चम्मच बनाकर नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के. बिजय कुमार रेड्डी ने 1.13 एमएम का बहुत छोटा चम्मच बनाया है, जो सुई के छेद से भी गुजर सकता है।

लकड़ी की इस बारीक नक्काशी ने बिहार के एक आर्टिस्ट का 1.64 एमएम का पिछला वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया। इलाके में ओडिशा चॉक आर्टिस्ट के नाम से मशहूर रेड्डी का कहना है कि चम्मच बनाने के लिए स्थिर हाथों, बहुत सब्र और बहुत ज्यादा फोकस की जरूरत होती है।

चम्मच बनाने के लिए खुद बनाए टूल्स रेड्डी ने कहा कि इस चम्मच को बनाने के लिए उन्हें जरूरी माइक्रो-टूल्स भी खुद बनाने पड़े। इससे पहले, उन्होंने चॉक पर क्रिकेटरों और अयोध्या में राम मंदिर की छोटी रेप्लिका बनाई है।