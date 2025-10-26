भारतीय शख्स ने बनाई दुनिया की सबसे छोटी चम्मच, देखने के लिए माइक्रोस्कोप की पड़ेगी जरूरत
ओडिशा के गंजम जिले के 23 वर्षीय कलाकार के. बिजय कुमार रेड्डी ने दुनिया का सबसे छोटा लकड़ी का चम्मच बनाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। 1.13 एमएम के इस सूक्ष्म चम्मच को बनाने के लिए उन्होंने खुद ही माइक्रो-टूल्स बनाए। रेड्डी ने बिहार के एक कलाकार का पिछला रिकॉर्ड तोड़ा है और अब वह एक ही दिन में पांच नए रिकॉर्ड बनाने की योजना बना रहे हैं।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। ओडिशा के गंजम जिले के एक 23 साल के मिनिएचर आर्टिस्ट ने सबसे छोटा लकड़ी का चम्मच बनाकर नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के. बिजय कुमार रेड्डी ने 1.13 एमएम का बहुत छोटा चम्मच बनाया है, जो सुई के छेद से भी गुजर सकता है।
लकड़ी की इस बारीक नक्काशी ने बिहार के एक आर्टिस्ट का 1.64 एमएम का पिछला वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया। इलाके में ओडिशा चॉक आर्टिस्ट के नाम से मशहूर रेड्डी का कहना है कि चम्मच बनाने के लिए स्थिर हाथों, बहुत सब्र और बहुत ज्यादा फोकस की जरूरत होती है।
चम्मच बनाने के लिए खुद बनाए टूल्स
रेड्डी ने कहा कि इस चम्मच को बनाने के लिए उन्हें जरूरी माइक्रो-टूल्स भी खुद बनाने पड़े। इससे पहले, उन्होंने चॉक पर क्रिकेटरों और अयोध्या में राम मंदिर की छोटी रेप्लिका बनाई है।
चम्मच को परफेक्ट करने में लगा तीन महीने का समय
रेड्डी ने जनवरी में अपनी एंट्री सबमिट करने से पहले तीन महीने तक चम्मच को परफेक्ट बनाने में लगाए। दिग्गज कलाकार इतने पर ही रुकने वालों में से नहीं है। उन्होंने बताया कि वो पांच और रिकॉर्ड के लिए आवेदन कर चुके हैं, जिनका अभी मूल्यांकन चल रहा है। भविष्य में वह एक ही दिन में पांच नए रिकॉर्ड बनाने की योजना बना रहे हैं।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।