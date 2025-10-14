क्रेडिट कार्ड से सिर्फ शॉपिंग नहीं... गिनीज बुक में भी नाम करा सकता है दर्ज; मनीष ने कैसे किया है कारनामा?

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अगर आप सोचते हैं कि क्रेडिट कार्ड सिर्फ शॉपिंग या बल भरने के लिए होते हैं, तो मनीष धमेजा की कहानी आपका नजरिया बदल देगी। उन्होंने क्रेडिट कार्ड को एक कमाई का जरिया बना दिया है और इसी वजह से 30 अप्रैल 2021 को उनका नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ।

मनीष के पास 1638 वैध क्रेडिट कार्ड हैं, जो सिर्फ दिखावे के लिए नहीं बल्कि स्मार्ट फाइनेंशियल प्लानिंग का हिस्सा हैं। वे इन कार्ड्स का उपयोग रिवॉर्ड प्वाइंट्स, कैशबैक, ट्रैवल बेनिफिट्स और होटल ऑफर्स के लिए करते हैं, वो भी बिना किसी कर्ज के।

क्रेडिट कार्ड से क्या-क्या मिलता है फायदा? मनीष का कहना है, "मुझे क्रेडिट कार्ड से प्यार है। इनके जरिए मुझे फ्री ट्रैवल, एयरपोर्ट और रेलवे लाउंज एक्सेस, होटल वाउचर, मूवी टिकट, स्पा, फ्यूल और गोल्फ सेशन जैसी सुविधाएं मिलती हैं।"

वे अपने कार्ड्स से एयर माइल्स और रिवॉर्ड प्वाइंट्स जुटाकर उन्हें डिजिटल इनकम में बदलते हैं। उनकी ये सोच दिखाती है कि अगर वित्तीय योजना समझदारी से बनाई जाए, तो खर्च करने वाला साधन भी कमाई का जरिया बन सकता है।