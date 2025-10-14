हरियाणा में अब ASI ने खुद को गोली मारी, सुसाइड नोट में IPS पूरन कुमार पर लगाए गंभीर आरोप

डिजिटल डेस्क, रोहतक। रोहतक रेंज के आइजी रहे आइपीएस वाई पूरन कुमार आत्‍महत्‍या केस में नया मोड़ सामने आया है। आइजी ऑफ‍िस की साइबर सेल में तैनात एएसआइ संदीप लाठर ने रोहतक स्थित अपने आवास पर सिर में गोली मारकर आत्‍महत्‍या की। घटनास्‍थल पर चार पेज का फाइनल नोट (सुसाइड नोट) मिला है। नोट में आइपीएस पूरन कुमार पर गंभीर आरोप लगाए हैं।

रोहतक-साइबर सेल में तैनात एएसआई ने चार पेज का सुसाइड नोट लिखा है। इसके साथ ही उन्होंने एक वीडियो भी बनाया है। उन्होंने आईपीएस वाई पूरन कुमार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने नोट में पूरन कुमार को भ्रष्टाचारी बताया और लिखा कि पूरन कुमार ने गिरफ्तारी के डर से सुसाइड किया है। उन्होंने लिखा कि मैं अपनी शहादत देकर जांच की मांग कर रहा हूं। इस भ्रष्टाचार परिवार को छोड़ा नहीं जाए।