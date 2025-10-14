Language
    हरियाणा में अब ASI ने खुद को गोली मारी, सुसाइड नोट में IPS पूरन कुमार पर लगाए गंभीर आरोप

    By Jagran News Edited By: Prince Sharma
    Updated: Tue, 14 Oct 2025 03:18 PM (IST)

    रोहतक में आईजी ऑफिस के साइबर सेल में तैनात एएसआई संदीप लाठर ने अपने आवास पर गोली मारकर आत्महत्या कर ली। घटनास्थल पर मिले सुसाइड नोट में उन्होंने आईपीएस वाई पूरन कुमार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। इस घटना ने आत्महत्या मामले में एक नया मोड़ ला दिया है, जिससे पुलिस विभाग में सनसनी फैल गई है।

    हरियाणा में अब ASI ने खुद को गोली मारकर किया सुसाइड (एएसआई संदीप लाठर )

    डिजिटल डेस्क, रोहतक। रोहतक रेंज के आइजी रहे आइपीएस वाई पूरन कुमार आत्‍महत्‍या केस में नया मोड़ सामने आया है। आइजी ऑफ‍िस की साइबर सेल में तैनात एएसआइ संदीप लाठर ने रोहतक स्थित अपने आवास पर सिर में गोली मारकर आत्‍महत्‍या की। घटनास्‍थल पर चार पेज का फाइनल नोट (सुसाइड नोट) मिला है। नोट में आइपीएस पूरन कुमार पर गंभीर आरोप लगाए हैं।

    रोहतक-साइबर सेल में तैनात एएसआई ने चार पेज का सुसाइड नोट लिखा है। इसके साथ ही उन्होंने एक वीडियो भी बनाया है। उन्होंने आईपीएस वाई पूरन कुमार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने नोट में पूरन कुमार को भ्रष्टाचारी बताया और लिखा कि पूरन कुमार ने गिरफ्तारी के डर से सुसाइड किया है। उन्होंने लिखा कि मैं अपनी शहादत देकर जांच की मांग कर रहा हूं। इस भ्रष्टाचार परिवार को छोड़ा नहीं जाए।

    सुसाइड नोट में इन प्वाइंट्स पर दिया जोर

    उन्होंने अपने सुसाइड नोट में लिखा कि मैं संदीप कुमार पुत्र दयानंद, गांव जुलाना जींद से हूं। मैंने अपनी जिंदगी में सच्चाई का साथ दिया है। उन्होंने लिखा कि मैंने सच्चे और ईमानदार लोग पसंद है। मेरे दादा और छोटे दादाजी सेना में रहे और वे देश के लिए लड़े। मेरी रगों में देशभक्ति है। उन्होंने लिखा कि देश और समाज से बड़ा कोई नहीं होता। संदीप ने अपने सुसाइड नोट में आईपीएस पूरन कुमार को भ्रष्टाचारी बताया और डीजीपी शत्रुजीत कपूर को ईमानदार और निड व्यक्ति बताया है।