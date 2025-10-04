VIDEO: अमेरिकी महिला ने गिनाईं भारत की वो 10 चीजें, जो US में नहीं मिलती
अमेरिकी महिला क्रिस्टन फिशर पिछले चार सालों से भारत में रह रही हैं और उन्हें यह देश बहुत पसंद है। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया है जिसमें उन्होंने भारत की 10 ऐसी बातें बताई हैं जो अमेरिका में नहीं मिलतीं। इन बातों में एमआरपी ढाबे जेट स्प्रे सड़कों पर घूमते बंदर रिक्शा स्कूल यूनिफॉर्म और यूपीआई जैसी सुविधाएं शामिल हैं।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अमेरिकी महिला क्रिस्टन फिशर बीते चार सालों से भारत में रह रही हैं। उन्हें भारत में रहना बहुत पसंद है। सोशल मीडिया पर उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें उन्होंने भारत की 10 ऐसी बातों की लिस्ट साझा की है, जो अमेरिका में नहीं मिल सकती हैं।
अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर क्रिस्टन फिशर ये कुछ ऐसी चीजो हैं जो भारत में हैं और अमेरिका में नहीं। मैं कहूंगी कि भारत में रहने का यही एक बड़ा फायदा है।
View this post on Instagram
ये चीजें आपको अमेरिका में नहीं मिलेंगी
- अमेरिका में MRP या अधिकतम खुदरा मूल्य नहीं मिलता। कोई भी विक्रेता किसी भी उत्पाद के लिए अपनी मर्जी से कुछ भी वसूल सकता है।
- ढाबे पूरे भारत में सड़क किनारे मिलने वाले सस्ते और सुविधाजनक रेस्टोरेंट हैं जो आपको अमेरिका में नहीं मिलेंगे।
- जेट स्प्रे स्वच्छता के लिए जरूरी हैं, लेकिन अमेरिका में आपको सिर्फ टॉयलेट पेपर ही मिलेगा।
- भारत में बंदर अक्सर सड़कों पर घूमते हैं। लेकिन अमेरिका में आपको सिर्फ चिड़ियाघर में ही बंदर मिलेंगे।
- रिक्शा और ऑटो घूमने-फिरने का एक सुविधाजनक और कम खर्चीला तरीका हैं। अमेरिका में हर कोई अपनी कार इस्तेमाल करता है।
- अमेरिका के सरकारी स्कूलों में स्कूल यूनिफॉर्म नहीं पहनी जाती, लेकिन भारत में सभी स्कूली बच्चे यूनिफॉर्म पहनते हैं।
- UPI, यानी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, यहां मेरी पसंदीदा चीजों में से एक है। यह भुगतान करने और खर्च पर नजर रखने का एक बेहद सुविधाजनक और आसान तरीका है।
- 8. डिलीवरी ऐप्स, जहां आप 8 मिनट से भी कम समय में कोई भी चीज अपने घर मंगवा सकते हैं, भारत की एक खासियत है, लेकिन अमेरिका में ऐसा कुछ नहीं है।
- मैगी भारतीय दुकानों और घरों में आम हैं, लेकिन ये अमेरिका में उपलब्ध नहीं हैं।
- बाजार और आउटडोर मार्केट अच्छे सौदे ढूंढ़ने का एक मजेदार तरीका हैं। लेकिन अमेरिका में ऐसे बाजारों में मोलभाव नहीं होता।
सोशल मीडिया पर खूब पसंद किया जा रहा वीडियो
क्रिस्टन फिशर के इस वीडियो को सोशल मीडिया पर खूब पसंद किया जा रहा है। एक यूजर ने लिखा है, मुझे यह लिस्ट बहुत पसंद आई! शुक्र है कि अमेरिका में हमें भारतीय दुकानों पर मैगी मिल जाती है! मेरा बेटा शायद हफ्ते में एक बार इसे खाता है!
दूसरे यूजर ने लिखा, देसी अमेरिकन, आपको सलाम, कंटेंट बहुत पसंद आया, ईश्वर आप सभी का भला करे।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।