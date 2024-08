अमेरिका के लग्जरी होटल में पीने के लिए नहीं मिला पानी, YouTuber ईशान शर्मा ने लगा दी क्लास; वायरल हुई पोस्ट

ईशान ने बताया कि अमेरिका की यात्रा के दौरान वह लास वेगास के एक लक्जरी होटल सीजर पैलेस में ठहरे थे। उन्होंने सुबह 2 बजे होटल में चेक इन किया। इस दौरान उन्होंने होटल स्टाफ से पीने के लिए पानी मांगा। एक ग्लास पानी देने की जगह होटल स्टाफ ने ईशान को पानी की बोतल खरीदने को कहा। 200 मिलीलीटर की पानी की बोतल लगभग 14.99 डॉलर (लगभग ₹ 1200) की थी। ईशान इस बात से काफी हैरान थे कि होटल में उन्हें पानी तक नसीब नहीं हुआ।

My biggest culture shock - American Hotels



They just don't get hospitality.



Funny how they ask for tips but won't even give complementary water.



I stayed at 3 star, 4 star AND today 5 star hotel (Caesar's Palace)



Maybe I'm spoilt with Taj hotels in India.



But basic things…