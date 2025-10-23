Language
    इंडियन आर्मी को मिलेगी नई ताकत, तैयार हो रही 20 भैरव बटालियन, दुश्मनों की उड़ेगी नींद

    By Shubham Tiwari Edited By: Shubham Tiwari
    Updated: Thu, 23 Oct 2025 05:21 PM (IST)

    भारतीय सेना अगले छह महीनों में 20 भैरव बटालियन तैयार कर रही है। ये बटालियनें पारंपरिक और विशेष बलों के बीच की दूरी को कम करने के लिए डिज़ाइन की गई हैं, और चीन-पाकिस्तान सीमाओं पर त्वरित कार्रवाई के लिए तैयार हैं। 

    अगले 6 महीने के भीतर भारतीय सेना को मिलेगी 20 भैरव बटालियन (फाइल फोटो)

    डिजिटल डेस्क नई दिल्ली। भारतीय सेना अगले छह महीनों के भीतर 20 भैरव बटालियन तैयार कर रही है। पांच भैरव लाइट कमांडो पहले से ही भारतीय सेना में तैनात हैं। जो देश के अलग-अलग हिस्सों में एक्टिव हैं। इन्फैंट्री के डायरेक्टर जनरल लेफ्टिनेंट जनरल अजय कुमार ने बताया कि इन पांच बटालियनों के अलावा करीब चार और तैयार हैं, जबकि बाकी 16 अगले छह महीने के भीतर तैयार हो सक्रिय हो जाएंगी.

    दरअसल, भैरव बटालियन का काम सेना पारंपरिक बल और विशेष बल के बीच का फासला भरने का है। ये हल्के और घातक कमांडो बटालियनें हैं। जिसे चीन और पाकिस्तान की सीमाओं पर तेज गति से ऑपरेशन के लिए तैयार किया गया है।

    कहां कहां तैनात है भैरव बटालियन?

    जानकारी के अनुसार, एक भैरव बटालियन में 250 सैनिक होते हैं। देश के अलग-अलग हिस्सों में जारी हैं। इसमें नमें एक लेह, एक श्रीनगर और एक नगरोटा में है। बाकी दो बटालियन वेस्टर्न और ईस्टर्न बॉर्डर के रेगिस्तानी और पहाड़ी इलाकों में तैनात हैं। लेफ्टिनेंट जनरल अजय कुमार ने बताया कि एक लेह में 14 कॉर्प्स के साथ है, एक श्रीनगर में 15 कॉर्प्स के साथ और एक नगरौटा में 16 कॉर्प्स के साथ तैनात किया गया है।

    भारतीय सेना के पास फिलहाल 380 इंफ्रेंट्री यूनिटें

    भैरव बटालियन सामान्य पैदल सेना जैसी नहीं हैं, बल्कि इनमें एयर डिफेंस, तोपखाना और सिग्नल जैसी आर्म्स के सैनिक भी शामिल हैं। लेफ्टिनेंट जनरल अजय कुमार ने बताया कि भारतीय सेना के पास फिलहाल 380 इंफ्रेंट्री (पैदल सेना)यूनिटे हैं। जो पूरी तरह ड्रोन संचालन के काम में लगेंगी। इन प्लाटून के पास कई तरह के ड्रोन हैं, जिनसे दुश्मन पर निगरानी, जानकारी जुटाने और हमले जैसे काम किए जा सकते हैं।

