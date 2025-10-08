अभिनेता और लेफ्टिनेंट कर्नल मोहनलाल को सेना प्रमुख ने किया सम्मानित, सामाजिक कार्यों में है बड़ा योगदान

भारतीय सेना प्रमुख ने अभिनेता और थलसेना के मानद अधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल मोहनलाल को समाज में उनके योगदान के लिए सम्मानित किया। उन्हें सेना प्रमुख प्रशंसा पत्र प्रदान किया गया। मोहनलाल जिन्हें 2009 में टेरिटोरियल आर्मी में मानद लेफ्टिनेंट कर्नल की उपाधि मिली थी सेना से लगातार जुड़े रहे हैं। उन्होंने वायनाड में आई आपदा के दौरान राहत कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लिया।

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय सेना प्रमुख ने मंगलवार को प्रसिद्ध अभिनेता और थलसेना के मानद अधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल मोहनलाल को समाज में उनके उत्कृष्ट योगदान और सशस्त्र बलों से सतत जुड़ाव के लिए सम्मानित किया। सेना प्रमुख ने मंगलवार को उन्हें यह सम्मान दिया। इस अवसर पर उन्हें सेना प्रमुख प्रशंसा पत्र प्रदान किया गया। अभिनेता मोहनलाल को मई 2009 में भारतीय टेरिटोरियल आर्मी में मानद लेफ्टिनेंट कर्नल की उपाधि दी गई थी। तब से वे निरंतर भारतीय सेना से भावनात्मक रूप से जुड़े रहे हैं और अनुशासन, सेवा एवं राष्ट्र गौरव के आदर्शों को अपने जीवन में उतारते रहे हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

सामाजिक कार्यों में रहे हैं अग्रणी वर्ष 2024 में वायनाड में आई प्राकृतिक आपदा के दौरान उन्होंने स्वयं राहत कार्यों में सक्रिय भागीदारी निभाई थी, जिससे उनकी सामाजिक प्रतिबद्धता और मानवता के प्रति समर्पण स्पष्ट हुआ। सिनेमा जगत से परे लेफ्टिनेंट कर्नल (मानद) मोहनलाल सामाजिक उत्थान के कार्यों में भी अग्रणी रहे हैं।