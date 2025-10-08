Language
    अभिनेता और लेफ्टिनेंट कर्नल मोहनलाल को सेना प्रमुख ने किया सम्मानित, सामाजिक कार्यों में है बड़ा योगदान

    Updated: Wed, 08 Oct 2025 04:32 AM (IST)

    भारतीय सेना प्रमुख ने अभिनेता और थलसेना के मानद अधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल मोहनलाल को समाज में उनके योगदान के लिए सम्मानित किया। उन्हें सेना प्रमुख प्रशंसा पत्र प्रदान किया गया। मोहनलाल जिन्हें 2009 में टेरिटोरियल आर्मी में मानद लेफ्टिनेंट कर्नल की उपाधि मिली थी सेना से लगातार जुड़े रहे हैं। उन्होंने वायनाड में आई आपदा के दौरान राहत कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लिया।

    समाज में योगदान के लिए सेना ने मोहनलाल को किया सम्मानित (फाइल फोटो)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय सेना प्रमुख ने मंगलवार को प्रसिद्ध अभिनेता और थलसेना के मानद अधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल मोहनलाल को समाज में उनके उत्कृष्ट योगदान और सशस्त्र बलों से सतत जुड़ाव के लिए सम्मानित किया।

    सेना प्रमुख ने मंगलवार को उन्हें यह सम्मान दिया। इस अवसर पर उन्हें सेना प्रमुख प्रशंसा पत्र प्रदान किया गया। अभिनेता मोहनलाल को मई 2009 में भारतीय टेरिटोरियल आर्मी में मानद लेफ्टिनेंट कर्नल की उपाधि दी गई थी। तब से वे निरंतर भारतीय सेना से भावनात्मक रूप से जुड़े रहे हैं और अनुशासन, सेवा एवं राष्ट्र गौरव के आदर्शों को अपने जीवन में उतारते रहे हैं।

    सामाजिक कार्यों में रहे हैं अग्रणी

    वर्ष 2024 में वायनाड में आई प्राकृतिक आपदा के दौरान उन्होंने स्वयं राहत कार्यों में सक्रिय भागीदारी निभाई थी, जिससे उनकी सामाजिक प्रतिबद्धता और मानवता के प्रति समर्पण स्पष्ट हुआ। सिनेमा जगत से परे लेफ्टिनेंट कर्नल (मानद) मोहनलाल सामाजिक उत्थान के कार्यों में भी अग्रणी रहे हैं।

    उनके विश्व शांति फाउंडेशन के माध्यम से देशभर में शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल विकास, पर्यावरण संरक्षण और कल्याण से जुड़ी अनेक योजनाएं सफलतापूर्वक चलाई जा रही हैं। नई दिल्ली में सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी से मुलाकात के बाद मोहनलाल ने संवाददाताओं से कहा कि सेना प्रमुख से प्रशंसा पाना एक बड़ी उपलब्धि और सम्मान की बात है।

