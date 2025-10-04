भविष्य के युद्धों से निपटने के लिए सेना की नई रुद्र ब्रिगेड का गठन, सेना प्रमुख ने दो महीने पहले किया था एलान

सेना ने सैन्य आधुनिकीकरण की दिशा में कदम बढ़ाते हुए अपनी एकीकृत नई रुद्र ब्रिगेड का गठन कर दिया है। उत्तरी कमान ने एक्स पर इसकी घोषणा की। इस ब्रिगेड में इंफैंट्री आर्टिलरी स्पेशल फोर्स और अनमैन्ड एरियल सिस्टम जैसे युद्धक कंपोनेंट शामिल हैं। जुलाई में सेना प्रमुख ने इस नई ब्रिगेड की घोषणा की थी। यह नया गठन भविष्य के युद्धों के लिए भारत की तैयारी सुनिश्चित करेगा।

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। ऑपरेशन सिंदूर के बाद सैन्य आधुनिकीकरण और एकीकृत थियेटर योजना की दिशा में कदम बढ़ाते हुए सेना ने अपनी एकीकृत नई रुद्र ब्रिगेड का गठन कर दिया। सेना की उत्तरी कमान ने शनिवार को एक्स पर इसकी घोषणा की।

इस ब्रिगेड में इंफैंट्री, मेकेनाइज्ड इंफैंट्री, आर्मर्ड यूनिट, आर्टिलरी, स्पेशल फोर्स, अनमैन्ड एरियल सिस्टम और ऐसे ही युद्धक कंपोनेंट शामिल किए गए हैं। इस ब्रिगेड को लॉजिस्टिक या कांबैट सपोर्ट जैसे विशेष कार्यों के लिए तैयार किया गया है। जुलाई में आर्मी चीफ ने की थी नई ब्रिगेड की घोषणा बता दें कि 26वें कारगिल विजय दिवस के मौके पर इस साल 26 जुलाई को सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने सेना के लिए नई रुद्र ब्रिगेड के गठन की घोषणा की थी। सेना की उत्तरी कमान ने अपनी पोस्ट में लिखा कि भारतीय सेना क्षमता विकास और भविष्य के युद्धों के लिए तैयारी पर अपनी ध्यान निरंतर बनाए हुए है।