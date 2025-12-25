इंस्टाग्राम पर अब अकाउंट बना सकेंगे सेना के जवान, लेकिन नहीं कर सकेंगे पोस्ट

Language
    By Digital Desk Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Thu, 25 Dec 2025 11:40 PM (IST)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सेना ने अपने इंटरनेट मीडिया दिशा-निर्देशों में बदलाव किया है। इसके तहत अब सैनिकों को इंस्टाग्राम पर अकांउट बनाने या साइन अप करने की सशर्त अनुमति दी गई है। सैनिक केवल देखने के लिए इंस्टाग्राम का उपयोग कर सकेंगे, लेकिन पोस्ट या लाइक नहीं कर सकेंगे।

    पहले, सेना के जवान एक्स पर साइन अप कर सकते थे, लेकिन इंस्टाग्राम पर साइन अप की अनुमति नहीं थी। यह कदम सूचना के डिजिटल युग में सेना के जवानों के जागरुकता स्तर को बढ़ाने और सैनिकों को संवेदनशील जानकारी के संभावित या अनजाने में लीक होने से बचाने के उद्देश्य से उठाया गया है।

    सेना के जवानों के लिए नई पॉलिसी

    सूत्रों ने गुरुवार को बताया कि दिशा-निर्देशों में संशोधन कुछ दिन पहले पेश किया गया था। यह भारतीय सेना के सभी रैंकों पर लागू होगा। संशोधित दिशा-निर्देशों के तहत सेना के जवान अब इंस्टाग्राम पर साइन अप कर सकते हैं, पोस्ट देख सकते हैं, लेकिन कंटेंट पोस्ट नहीं कर सकते।

    पोस्ट को लाइक भी नहीं कर सकते। एक अन्य सूत्र ने कहा, एक्स पर कंटेंट पोस्ट करने पर पहले से ही प्रतिबंध लागू हैं, इसलिए एक्स का उपयोग करने वाले सेना के जवान केवल पोस्ट देख सकते हैं, लेकिन उन्हें पोस्ट, रीपोस्ट या कमेंट करने की अनुमति नहीं है। इस दिशा-निर्देश में बदलाव का कारण यह है कि सूचना का युग बदल रहा है, और सेना इस सूचना की दुनिया से खुद को दूर नहीं रख सकती।

    इंटरनेट मीडिया के माध्यम से, सेना के जवान जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, और देश के अंदर और बाहर की घटनाओं से अवगत रह सकते हैं, लेकिन यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि इंटरनेट मीडिया प्लेटफार्मों पर कोई संवेदनशील जानकारी अनजाने में लीक न हो इसलिए सैनिकों को पोस्ट या लाइक करने की अनुमति नहीं होगी।

