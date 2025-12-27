अरुणाचल में सेना और असम राइफल्स का संयुक्त अभ्यास, चीन सीमा पर बढ़ाई तैयारी

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। चीन सीमा से सटे अरुणाचल प्रदेश के चांगलांग जिले के रणनीतिक विजयनगर सैलियंट में भारतीय सेना और असम राइफल्स ने शुक्रवार को हेलिकाप्टर के जरिए सैनिकों की त्वरित तैनाती का संयुक्त अभ्यास किया। इस अभ्यास का उद्देश्य दुर्गम और दूरदराज इलाकों में अचानक उभरने वाली सुरक्षा चुनौतियों से निपटने की तैयारियों को परखना था।

ड्रिल के दौरान ऐसे जवानों को बेहद कम समय में एक काल्पनिक अभियान क्षेत्र में उतारा गया, जो पहले से ही ऊंचाई, मौसम और कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के अनुरूप ढले हुए थे, ताकि उतरते ही वे प्रभावी ढंग से कार्रवाई कर सकें।

रक्षा प्रवक्ता लेफ्टिनेंट कर्नल महेंद्र रावत ने बताया कि अभ्यास में गति, तालमेल और सटीकता पर विशेष जोर दिया गया और इसे लगभग वास्तविक परिस्थितियों में अंजाम दिया गया। उनके अनुसार, इस अभियान ने कठिन भौगोलिक हालात में तेजी और कुशलता के साथ सैनिकों की तैनाती की सेना की क्षमता को उजागर किया।