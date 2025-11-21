भारत-म्यांमार सीमा पर बाड़ लगाने की योजना का जोरो संगठन ने किया विरोध, 510km लंबा है यह बॉर्डर

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। भारत, बांग्लादेश और म्यांमार की चिन, कुकी, मिजो और जोमी जनजातियों का प्रतिनिधित्व करने वाले एक संगठन ने शुक्रवार को भारत-म्यांमार सीमा के मिजोरम खंड पर बाड़ लगाने की केंद्र सरकार की योजना का विरोध किया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

मिजोरम स्थित जो री यूनिफिकेशन आर्गेनाइजेशन (जोरो) ने दावा किया कि राज्य सरकार और विभिन्न समूहों के कड़े विरोध के बाद कुछ समय के लिए रोक के बाद केंद्र ने हाल ही में अंतरराष्ट्रीय सीमा पर बाड़ लगाने की योजना को फिर से शुरू किया है।