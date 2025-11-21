'देश से एक-एक घुसपैठिये को चुन-चुनकर बाहर निकालेंगे', BSF के स्थापना दिवस समारोह में अमित शाह की हुंकार

राज्य ब्यूरो, कच्छ-भुज: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को कहा कि देश में से एक-एक घुसपैठिये को चुन-चुनकर बाहर निकालेंगे। एसआइआर प्रक्रिया का विरोध कर रहे राजनीतिक दलों पर निशाना साधते हुए शाह ने कहा कि कुछ दल चुनाव आयोग की इस प्रक्रिया का विरोध कर रहे हैं क्योंकि वे यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि घुसपैठियों के नाम मतदाता सूची में बने रहे।

गृहमंत्री ने ये बातें गुजरात के भुज के हरिपुर में बीएसएफ के हीरक जयंती (61वें स्थापना दिवस) समारोह को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने देश के नागरिकों से चुनाव आयोग द्वारा जारी वोटर लिस्ट की विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) प्रक्रिया का पूरा समर्थन करने की अपील की। उन्होंने कहा कि यह प्रक्रिया देश और लोकतंत्र की रक्षा के लिए जरूरी है, जिससे यह पक्का होगा कि हर एक घुसपैठिए को वोटर लिस्ट से हटा दिया गया है।

साथ ही उन्होंने कहा कि बिहार चुनाव में भाजपा के नेतृत्व वाले राजग की जीत देश में घुसपैठियों के खिलाफ जनादेश है क्योंकि देश की जनता कभी भी उन दलों का समर्थन नहीं करेगी जो ऐसे अवैध घुसपैठियों का समर्थन करते हैं। इस देश के किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री कौन हो, देश का प्रधानमंत्री कौन हो, यह निर्णय केवल और केवल भारत का नागरिक कर सकता है।

किसी घुसपैठिये को अधिकार नहीं है कि वह हमारी लोकतांत्रिक प्रणाली को प्रदूषित करे और हमारे लोकतांत्रिक फैसले को प्रभावित करे। एसआइआर एक तरह से हमारे देश और लोकतंत्र को सुरक्षित करने की प्रक्रिया है और हर नागरिक को इसका पूरा समर्थन करना चाहिए।

गृह मंत्री ने कहा, 'मैं उन राजनीतिक दलों को भी आगाह करना चाहता हूं जो इन घुसपैठियों को बचाने में लगे हैं। बिहार चुनाव देश की जनता का जनादेश है और यह जनादेश हमारे देश में घुसपैठियों की मौजूदगी के खिलाफ है।'

बीएसएफ को दुनिया की सबसे आधुनिक फोर्स बनाएंगे: शाह शाह ने कहा कि अगले पांच वर्ष में बीएसएफ को दुनिया की सबसे आधुनिक फोर्स बनाएंगे। बीएसएफ के जवान माइनस तापमान में, भीषण सर्दी व भीषण गर्मी में भी जल,थल व नभ की सुरक्षा को समर्पित हैं। इसलिए ही देश की जनता चैन की नींद सो पाती है।

शाह ने बताया कि अगला एक वर्ष बीएसएफ के जवानों के कल्याण के लिए समर्पित रहेगा। हजारों जवानों ने अपने प्राणों की बाजी लगाकर देश के लिए बलिदान हो गए। आतंकवाद से लड़ना हो या फिर नक्सलवाद से बीएसएफ के जवान हर हालात में सुरक्षा के लिए तैनात रहते हैं। शाह ने बताया कि बीएसएफ ने अब तक 12 लाख 95 हजार रुपये के 18 हजार किलोग्राम मादक पदार्थ पकड़ा है जो एक बड़ी उपलब्धि है।

अगले पांच वर्ष में सीमा की होगी ई-सुरक्षा केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा है कि बीएसएफ के लिए ई-बार्डर सिक्युरिटी का कांसेप्ट ला रहे हैं। बीएसएफ की इसमें अहम भूमिका रहेगी। अगले पांच वर्ष में देश की सभी सीमाओं को ई-बार्डर सुरक्षा के दायरे में लाया जाएगा।