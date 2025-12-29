Language
    यूपी के स्कूलों में छुट्टी, MP में शून्य के करीब पहुंचा पारा; कड़ाके की ठंड से कांपा उत्तर भारत; पढ़ें डिटेल

    By Digital Desk Edited By: Garima Singh
    Updated: Mon, 29 Dec 2025 11:35 AM (IST)

    देशभर में कड़ाके की ठंड और शीतलहर जारी है, जिससे जनजीवन प्रभावित हुआ है। दिल्ली में घने कोहरे से उड़ानों पर असर पड़ा, जबकि यूपी के कई जिलों में स्कूल ...और पढ़ें

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। देश में इस समय कड़ाके की ठंड और शीतलहर का दौर जारी है। पहाड़ों में तापमान की भारी गिरावट के चलते मैदानी इलाकों में हाड़ कपाने वाली ठंड ने लोगों का जीवन मुश्किल में डाल दिया है।

    सोमवार को राजधानी दिल्ली की सुबह घने कोहरे के साथ हुई। कोहरे की वजह से इंदिरा गांधी इंटरनेशनल (IGI) एयरपोर्ट पर विजिबिलिटी घटकर सिर्फ 50 मीटर रह गई है। इससे फ्लाइट ऑपरेशन्स प्रभावित हो रहे हैं।

    यूपी से लेकर पंजाब तक ठिठुरे लोग 

    उत्तर प्रदेश के अधिकांश जिलों में सोमवार की सुबह घने कोहरे और कड़ाके की ठंड के साथ हुई। यूपी के आगरा, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, फिरोजाबाद, शामली, मेरठ, गोरखपुर सहित कई जिले कोहरे की चादर में लिपटे नजर आए। मौसम विभाग ने आज यानि सोमवार को प्रदेश के 37 जिले अत्यंत घने कोहरा का अलर्ट जारी किया है।

     

    सोमवार सुबह पंजाब में सबसे कम तापमान एसबीएस नगर के बल्लोवाल सोनखड़ी में देखने को मिला। यहां न्यूनतम तापमान 2.4 डिग्री दर्ज किया गया। जबकि अमृतसर में न्यूनतम तापमान 5.5 डिग्री, लुधियाना में 5.6 डिग्री, पटियाला में 6.4 डिग्री, बठिंडा में 4.2 डिग्री, फरीदकोट में 4.9 डिग्री और गुरदासपुर में 4.3 डिग्री दर्ज किया गया है।

    झारखंड में 0.9 डिग्री तक लुढका पारा 

    हरियाणा के रेवाड़ी जिले में सोमवार की सुबह एक बार फिर घने कोहरे के साथ हुई। दृश्यता इतनी कम है कि दस से 15 मीटर की दूरी पर भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा है।

    झारखंड के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक मैक्लुस्कीगंज में रविवार को कड़ाके की ठंड ने लोगों की दिनचर्या को पूरी तरह बदल दिया। यहां सुबह 5.30 बजे न्यूनतम तापमान 0.9 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया, जिससे पूरा क्षेत्र शीतलहर की चपेट में आ गया।

    बिहार के 25 राज्य में 'कोल्ड डे'

    सोमवार को बिहार के अधिकांश भाग घने कोहरे की चपेट में रहेंगे। पटना सहित राज्य के 25 जिलों में घने कोहरा छाए रहने के साथ 'कोल्ड डे' जैसी स्थिति बनी रहेगी। रविवार को जहानाबाद में भीषण Cold Day और अररिया के फारबिसगंज, गयाजी, बक्सर, औरंगाबाद और अरवल में कोल्ड डे की स्थिति बनी रही।

    पहाड़ी राज्य में बर्फबारी के अलर्ट और वेस्टर्न डिस्टरबेंस (पश्चिमी विक्षोभ) के चलते  मध्य प्रदेश में सर्दी बढ़ गयी है। यहां पारा 2.5 डिग्री पहुंच गया है, जो बीती रात मंदसौर में दर्ज हुआ। 

    वहीं राजस्थान के भी कई शहरों में सोमवार को तापमान सिंगल डिजिट में रहा। उधर, उत्तराखंड में ऊपरी इलाकों में मौसम विभाग ने बर्फबारी का अलर्ट जारी किया है।

    इस चलते जम्मू-कश्मीर, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों में तापमान 2 डिग्री तक गिर गया।

    अगले 3 दिन के मौसम का हाल?

    कल भी जारी रहेगा कोहरे का सितम

    30 दिसंबर को भी उत्तर भारत में ठंड का कहर जारी रहेगा। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, और छत्तीसगढ़ में सुबह घना कोहरा छाया रहेगा।

    हल्का कोहरा और मध्यम ठंड

    31 दिसंबर को मौसम में बदलाव हो सकता हैं। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड, और छत्तीसगढ़ में हल्का कोहरा छाया रहेगा।

    नए साल में बारिश-बर्फबारी के आसार

    1 जनवरी को पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड, और छत्तीसगढ़ में कोहरे का अलर्ट है। जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, और उत्तराखंड में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय रहने के संकेत हैं, जिससे पहाड़ी राज्यों के निचले इलाकों में हल्की बारिश और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी हो सकती है।

    अपने राज्य में मौसम का हाल जानने के लिए यहां क्लिक करें

     