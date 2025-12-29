यूपी के स्कूलों में छुट्टी, MP में शून्य के करीब पहुंचा पारा; कड़ाके की ठंड से कांपा उत्तर भारत; पढ़ें डिटेल

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। देश में इस समय कड़ाके की ठंड और शीतलहर का दौर जारी है। पहाड़ों में तापमान की भारी गिरावट के चलते मैदानी इलाकों में हाड़ कपाने वाली ठंड ने लोगों का जीवन मुश्किल में डाल दिया है।

सोमवार को राजधानी दिल्ली की सुबह घने कोहरे के साथ हुई। कोहरे की वजह से इंदिरा गांधी इंटरनेशनल (IGI) एयरपोर्ट पर विजिबिलिटी घटकर सिर्फ 50 मीटर रह गई है। इससे फ्लाइट ऑपरेशन्स प्रभावित हो रहे हैं। यूपी से लेकर पंजाब तक ठिठुरे लोग उत्तर प्रदेश के अधिकांश जिलों में सोमवार की सुबह घने कोहरे और कड़ाके की ठंड के साथ हुई। यूपी के आगरा, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, फिरोजाबाद, शामली, मेरठ, गोरखपुर सहित कई जिले कोहरे की चादर में लिपटे नजर आए। मौसम विभाग ने आज यानि सोमवार को प्रदेश के 37 जिले अत्यंत घने कोहरा का अलर्ट जारी किया है।

सोमवार सुबह पंजाब में सबसे कम तापमान एसबीएस नगर के बल्लोवाल सोनखड़ी में देखने को मिला। यहां न्यूनतम तापमान 2.4 डिग्री दर्ज किया गया। जबकि अमृतसर में न्यूनतम तापमान 5.5 डिग्री, लुधियाना में 5.6 डिग्री, पटियाला में 6.4 डिग्री, बठिंडा में 4.2 डिग्री, फरीदकोट में 4.9 डिग्री और गुरदासपुर में 4.3 डिग्री दर्ज किया गया है।

झारखंड में 0.9 डिग्री तक लुढका पारा हरियाणा के रेवाड़ी जिले में सोमवार की सुबह एक बार फिर घने कोहरे के साथ हुई। दृश्यता इतनी कम है कि दस से 15 मीटर की दूरी पर भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा है।

झारखंड के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक मैक्लुस्कीगंज में रविवार को कड़ाके की ठंड ने लोगों की दिनचर्या को पूरी तरह बदल दिया। यहां सुबह 5.30 बजे न्यूनतम तापमान 0.9 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया, जिससे पूरा क्षेत्र शीतलहर की चपेट में आ गया।

बिहार के 25 राज्य में 'कोल्ड डे' सोमवार को बिहार के अधिकांश भाग घने कोहरे की चपेट में रहेंगे। पटना सहित राज्य के 25 जिलों में घने कोहरा छाए रहने के साथ 'कोल्ड डे' जैसी स्थिति बनी रहेगी। रविवार को जहानाबाद में भीषण Cold Day और अररिया के फारबिसगंज, गयाजी, बक्सर, औरंगाबाद और अरवल में कोल्ड डे की स्थिति बनी रही।