    दिल्ली-NCR में बूंदाबांदी से बदला मौसम का मिजाज, यूपी-बिहार समेत अन्य राज्यों में आज कैसा रहेगा मौसम?

    By Digital Desk Edited By: Sakshi Pandey
    Updated: Tue, 30 Sep 2025 08:18 AM (IST)

    IMD Weather Update उत्तरी भारत से मानसून की विदाई शुरू हो गई है लेकिन कई राज्यों में अभी भी बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने गुजरात में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है जबकि कई अन्य राज्यों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। दिल्ली एनसीआर में भी बूंदाबांदी हुई है और दशहरे तक हल्की बारिश होने की संभावना है जिससे तापमान में गिरावट आ सकती है।

    मौसम विभाग का ताजा अपडेट। फोटो - पीटीआई

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। उत्तर भारत से मानसून ने विदा लेनी शुरू कर दी है। पिछले कुछ दिनों से दिल्ली एनसीआर समेत कई राज्यों में उमस भरी गर्मी देखने को मिल रही थी। मगर, आज कई जगहों पर मौसम करवट ले सकता है। मौसम विभाग ने आज भारी बारिश की चेतावनी जारी की है।

    मौसम विभाग के अनुसार, खंभात की खाड़ी पर निम्न दबाव का क्षेत्र बना है। ऐसे में आज गुजरात के सौराष्ट्र और कच्छ में तेज बरसात होने की संभावना है। वहीं, 2 अक्टूबर से पूर्वी भारत में भारी बारिश हो सकती है।

    IMD का अपडेट

    पिछले 24 घंटे में गुजरात समेत कोंकण तट पर भारी बारिश का दौर जारी है। वहीं, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में चक्रवात के कारण तेज आंधी-तूफान के साथ बरसात जारी है। वहीं, आज मौसम विभाग ने गुजरात में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा उत्तर पूर्वी राज्यों समेत राजस्थान, मध्य प्रदेश, यूपी, बिहार, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में बारिश का येलो अलर्ट जारी हुआ है।

    हिमाचल-उत्तराखंड में होगी बारिश

    हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में मानसून ने जमकर तबाही मचाई । कुछ दिनों की राहत के बाद पहाड़ी राज्यों में फिर से बारिश शुरू हो गई है। देहरादून और पिथौरागढ़ समेत कई राज्यों में बारिश की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग के अनुसार, 4-5 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में आंधी-तूफान के साथ बिजली गिरने की संभावना है।

    दिल्ली एनसीआर में कैसा रहेगा मौसम?

    दिल्ली एनसीआर में आज सुबह कई जगहों पर बूंदाबांदी हुई है। 2 अक्टूबर को दिल्ली समेत गुड़गांव, फरीदाबाद और गाजियाबाद समेत कई जिलों में मौसम का मिजाज बदल सकता है। दशहरे तक दिल्ली एनसीआर में हल्की बारिश होने से तापमान में गिरावट दर्ज की जा सकती है। 30 सितंबर से 3 अक्टूबर तक राजस्थान में भी आंधी-तूफान के साथ तेज बारिश होने की संभावना है।

    यूपी-बिहार में मौसम का हाल

    उत्तर प्रदेश में लोगों को अभी गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। यूपी के कई जिलों में पसीने छुड़ाने वाली गर्मी पड़ रही है। मौसम विभाग के अनुसार, आज प्रदेश के कुछ इलाकों में हल्की बारिश हो सकी है। 30 सितंबर से 3 अक्टूबर के बीच लखनऊ समेत आसपास के जिलों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है।

    अगले 7 दिन में बिहार में मौसम करवट ले सकता है। 4-5 दिन में पश्चिम बंगाल, झारखंड और ओडिशा में तेज बारिश होने की संभावना है। 2 अक्टूबर तक तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में भी हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है।

